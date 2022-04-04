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竹南火車站前廣場兼停車場太浪費 規畫商場多目標用途

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南火車站東站前1公頃多廣場兼停車場，縣府與竹南鎮公所規畫多目標用途，開發商場等設施。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南火車站東站前1公頃多廣場兼停車場，縣府與竹南鎮公所規畫多目標用途，開發商場等設施。記者范榮達／攝影

苗栗縣苗北雙城蛋黃區竹南火車站東站前1公頃多廣場兼停車場，縣府與竹南鎮公所啟動幸福建設計畫，規畫多目標用，開發商場等設施，都市計畫變更相關程序即將到位，希望爭取3億多元經費開發，帶動整體發展。

竹南火車站前東站前「廣（停）十」面積0.2958公頃、「廣（停）十七」面積0.843公頃，縣府列入幸福建設計畫專案列管，推動多目標用途，縣府先前完成都市計畫個案變更，目前辦理細部計畫變更，今年4月20日上午11點在竹南鎮公所3樓辦理公開展覽說明會，定案後將爭取經費開發。

縣府指出，竹南、頭份發展快速，竹南火車站不僅是竹南、頭份，及三灣、南庄的門戶，更是苗北雙城的新都心所在，幸福建設計畫規畫廣場兼停車場多目標使用巷，第一期新建地下2層小型停車格180格，地面層畫設320格機車停車空間，及廣場使用。

第二期以多目標方式增建商場及相關服務設施，一層戶外調整配置後仍作機車停車場與廣場使用，屋頂層設置商場用停車空間，可設置61格停車格，打造立體式複合式商場，進駐苗栗特色品牌、美食商店街等連通商圈。

縣府、鎮公所估計第一期開發經費初估3億多元，預期改善尖峰時段周邊停車空間不足現況，提升土地利用效益，並且帶動整體都市發展，附近的謝姓居民等地方人士大表歡迎，認為黃金地段做為廣場、停車場太浪費了，希望有關單位加快腳步促成，竹南、頭份朝更現代化的城市跨步。

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