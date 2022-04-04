快訊

醫曝私訊對話還原「王喜爆鼻血」處理情況

直播／確診連4日破百例！今本土+133、境外+142

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國3三鶯大溪段車多 大溪老街遊客人潮多

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
清明連假第3天，桃園大溪老街出現6、7成人潮最多。記者曾增勳／翻攝
清明連假第3天，桃園大溪老街出現6、7成人潮最多。記者曾增勳／翻攝

桃園市清明連假進入掃墓高峰，大溪、復興區景點出現人潮，今天中午國道3號南下三鶯至大溪路段車多時速下降，大溪老街午後湧現7成多人潮最多，慈湖、角板山遊客約4成及5成多，拉拉山景點遊客約3、4成，老街之外，民眾戶外出遊大溪、復興景點下午人車增多。

清明節掃墓期間，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓各墓區今天未見擁擠民眾，警方、消方員派員在各墓區疏道交通和防火宣導，大溪警方表示，今年清明掃墓提前2、3周陸續分流掃墓，今天未見掃墓塞車，大溪、復興景點午後出現人潮，大溪老街人潮最多，其他旅遊景點人潮與假日略增。

國道警方表示，清明連假第3天，國3號中午後南下車流增加，三鶯至大溪路段車多，時速大約50公里，大溪至龍潭路段時速大約70公里，其他路段順暢。

市政府觀光旅遊局表示，至今天中午1時，大溪、復興各大旅遊景點人流持續湧入，景點人潮警示燈號顯示，大溪老街遊客最多，人流高達7、8成，人流車輛多呈現黃燈警示，慈湖人流4成多、角板山遊憇區人流約5成多，拉拉山遊客中心景點人流約3、4成，人車暫時順暢。

清明連假第3天，拉拉山遊客中心景點人流3、4成，交通順暢。記者曾增勳／翻攝
清明連假第3天，拉拉山遊客中心景點人流3、4成，交通順暢。記者曾增勳／翻攝

大溪老街 拉拉山 國道

延伸閱讀

掃墓提醒防火 黃偉哲：祖先看四周起火都煙也不會開心

清明掃墓加連假 高市警動員1700人次疏導

「下雨機率100％」她想提早掃墓 婆婆堅持看日子：全家人會不順！

影／清明掃墓4個NG行為 黄偉哲臉書貼文提醒民眾

相關新聞

放晴啦！兒童節上午六福村湧5千人 一早就現排隊人潮

連假倒數2天，今天兒童節難得放晴，六福村大門售票亭一早就湧現遊客，許多都是家長衝著12歲以下免費玩的活動，帶孩子前來，園...

竹南火車站前廣場兼停車場太浪費 規畫商場多目標用途

苗栗縣苗北雙城蛋黃區竹南火車站東站前1公頃多廣場兼停車場，縣府與竹南鎮公所啟動幸福建設計畫，規畫多目標用，開發商場等設施...

國3三鶯大溪段車多 大溪老街遊客人潮多

桃園市清明連假進入掃墓高峰，大溪、復興區景點出現人潮，今天中午國道3號南下三鶯至大溪路段車多時速下降，大溪老街午後湧現7...

桃園兒玩館開館滿周年 系列活動歡慶兒童節

桃園市立圖書館兒童玩具圖書館座落於大湳森林公園，去年4月4日兒童節開始試營運，如今已滿1周年。為了在兒童月慶生，兒玩館安...

兒藝節玩完接續 林智堅推五大特色公園地圖

新竹市長林智堅今公開特色公園地圖，邀民眾在新竹左岸體驗完兒童藝術節6大太空遊具後，再到那魯灣文化聚落、新竹公園、綠光公園...

航空城千戶搬遷 竊案多 棄犬擾民

桃園航空城徵收區陸續有上千戶民眾搬遷，近期戶所排隊申辦業務爆量耗時、空屋竊案多但破獲率低，以及家犬遺棄聚集驚擾民眾等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。