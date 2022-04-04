國3三鶯大溪段車多 大溪老街遊客人潮多

桃園市清明連假進入掃墓高峰，大溪、復興區景點出現人潮，今天中午國道3號南下三鶯至大溪路段車多時速下降，大溪老街午後湧現7成多人潮最多，慈湖、角板山遊客約4成及5成多，拉拉山景點遊客約3、4成，老街之外，民眾戶外出遊大溪、復興景點下午人車增多。

清明節掃墓期間，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓各墓區今天未見擁擠民眾，警方、消方員派員在各墓區疏道交通和防火宣導，大溪警方表示，今年清明掃墓提前2、3周陸續分流掃墓，今天未見掃墓塞車，大溪、復興景點午後出現人潮，大溪老街人潮最多，其他旅遊景點人潮與假日略增。

國道警方表示，清明連假第3天，國3號中午後南下車流增加，三鶯至大溪路段車多，時速大約50公里，大溪至龍潭路段時速大約70公里，其他路段順暢。