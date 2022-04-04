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國3三鶯大溪段車多 大溪老街遊客人潮多
桃園市清明連假進入掃墓高峰，大溪、復興區景點出現人潮，今天中午國道3號南下三鶯至大溪路段車多時速下降，大溪老街午後湧現7成多人潮最多，慈湖、角板山遊客約4成及5成多，拉拉山景點遊客約3、4成，老街之外，民眾戶外出遊大溪、復興景點下午人車增多。
清明節掃墓期間，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓各墓區今天未見擁擠民眾，警方、消方員派員在各墓區疏道交通和防火宣導，大溪警方表示，今年清明掃墓提前2、3周陸續分流掃墓，今天未見掃墓塞車，大溪、復興景點午後出現人潮，大溪老街人潮最多，其他旅遊景點人潮與假日略增。
國道警方表示，清明連假第3天，國3號中午後南下車流增加，三鶯至大溪路段車多，時速大約50公里，大溪至龍潭路段時速大約70公里，其他路段順暢。
市政府觀光旅遊局表示，至今天中午1時，大溪、復興各大旅遊景點人流持續湧入，景點人潮警示燈號顯示，大溪老街遊客最多，人流高達7、8成，人流車輛多呈現黃燈警示，慈湖人流4成多、角板山遊憇區人流約5成多，拉拉山遊客中心景點人流約3、4成，人車暫時順暢。
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