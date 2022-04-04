兒藝節玩完接續 林智堅推五大特色公園地圖

新竹市長林智堅今公開特色公園地圖，邀民眾在新竹左岸體驗完兒童藝術節6大太空遊具後，再到那魯灣文化聚落、新竹公園、綠光公園、明湖公園及關新公園等5座公園遊玩，公園中有超大型溜滑梯、沙坑、鞦韆、攀爬台等遊具，還有新竹市立動物園、青草湖、17公里海岸等多處景點，可充分感受竹市兒童城市的魅力。

林智堅表示，任內後推動「進擊的公園」計畫，1.0計畫改善竹市23座公園，5年投入近5億元，今年再度啟動2.0計畫，預計改善10座公園，打造市民最需要與想要的建設。

清明連假期間，兒藝節在左岸熱鬧登場，民眾到新竹住一晚，完成左岸太空任務後，可再到特色公園、市立動物園、17公里海岸、新竹漁港等景點度過美好假期。

林智堅首先推薦去（110）年底剛啟用的「那魯灣文化聚落」，該處位於那魯灣街55-1號，由新銳建築師林柏陽設計，有2層樓高大型溜滑梯，孩子可盡情跑跳玩樂，還有屋頂瞭望台，可坐在一座座小綠丘遠眺絕美海岸線，一旁就是17公里海岸線，沿途有海山漁港、南港賞鳥區等知名景點，歡迎大家騎單車暢遊。

第二是大家熟悉的「新竹公園」，從新竹火車站後站步行十分鐘即可抵達，有百年歷史的新竹公園，經大改造後串聯鄰近的市立動物園、玻璃工藝博物館、春室Glass Studio（玻璃工坊）、湖畔料亭、孔廟廣場與假日花市，還有小朋友最愛的三種類型大沙坑，與全區無障礙共融式遊具，有鞦韆、旋轉盤、溜滑梯等，在新竹公園就可填滿一天行程。

第三是「綠光公園」，林智堅表示，這是他任內唯一從無到有的新闢公園，位於公道五路高架橋旁，過去是汙水處理廠用地，新設生態滯洪池及地景式遊具，包括溜索設施、攀岩牆、平衡木、沙坑、溜滑梯、盪鞦韆，讓孩子大玩跑酷訓練平衡感，還增設復古式汲水器，讓小朋友可親手體驗。

第四是鄰近青草湖的「明湖公園」，占地1.2公頃，園內超過4百棵喬木、樹蔭密集堪稱城市森林，有直通青草湖的景觀高架步道、大型磨石子沙坑溜滑梯與共融式遊具，全區娃娃車、輪椅出入無障礙，適合長輩、孩子來放鬆「森」呼吸，林智堅也邀請民眾到全新整建的青草湖，有SUP立式划槳、天鵝船等水上活動，還有可180度欣賞無敵湖景的步道與浪漫約會平台。