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桃園區民怨防疫包「寒酸」沒零食泡麵 公所：採購不及

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市疫情擴大，在家居家隔離及居家檢疫人數激增，桃園區黃姓、王姓巿民今天反映指出，這2天收到防疫包，發現不同區的防疫包組合不同，群組提出「防疫包PK」，相比平鎮、龜山等區的防疫包有泡麵餅乾零嘴豐富，桃園區市民只收到快篩試劑、體溫計及口罩，桃園區防疫包「寒酸」不如其他區市民。

桃園區公所表示，該區公所採購關懷防包組合，包衛生所提供的快篩試劑、體溫計和口罩及泡麵、餅乾、飲料等，該區公所負責發送給居家檢疫對象的防疫包，就會有泡麵、零嘴等，居家隔離對象原則由衛生所發送，該區公所採購泡麵、零嘴等食品目前數量不夠，等採購數量到位後，就會一起補送給居家隔離對象。

桃園市衛生局表示，目前居家隔離對象，由衛生所發送的關懷防疫包，只有快篩試劑、體溫計及口罩，一般搭配區公所搭配泡麵、零嘴等飲料食品防疫包一起送到居家隔離、檢疫民眾家裡，桃園區民眾沒送泡麵零嘴防疫包，應是區公所數量有限來不及送。

桃園區黃姓、王姓市民表示，他們單位多人同為間接被列居家隔離或檢疫對象，2天來發現不同區的市民收到防疫包有所不同，平鎮、龜山等的防疫包有泡麵、餅乾及飲料等食品十分豐富，桃園區只有試劑、體溫計和口罩3樣，「寒酸許多」。

平鎮區公所表示，該區公所配合市府統一分送關懷防疫包及採購泡麵、零嘴等食品成為防疫包組合，如果數量不夠就補足，不論是居家隔離或居家檢疫對象，該區公所一律分送包括快篩試劑、體計、口罩及泡麵、零嘴等食品的防疫包，沒有差別。

桃園區市民PK比較桃園區、平鎮區及龜山區分送的防疫包組合，桃園區防疫包相較「 寒酸」。圖／讀者提供
桃園區市民PK比較桃園區、平鎮區及龜山區分送的防疫包組合，桃園區防疫包相較「 寒酸」。圖／讀者提供

居家隔離 桃園 泡麵

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