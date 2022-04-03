桃園區民怨防疫包「寒酸」沒零食泡麵 公所：採購不及

桃園市疫情擴大，在家居家隔離及居家檢疫人數激增，桃園區黃姓、王姓巿民今天反映指出，這2天收到防疫包，發現不同區的防疫包組合不同，群組提出「防疫包PK」，相比平鎮、龜山等區的防疫包有泡麵餅乾零嘴豐富，桃園區市民只收到快篩試劑、體溫計及口罩，桃園區防疫包「寒酸」不如其他區市民。

桃園區公所表示，該區公所採購關懷防包組合，包衛生所提供的快篩試劑、體溫計和口罩及泡麵、餅乾、飲料等，該區公所負責發送給居家檢疫對象的防疫包，就會有泡麵、零嘴等，居家隔離對象原則由衛生所發送，該區公所採購泡麵、零嘴等食品目前數量不夠，等採購數量到位後，就會一起補送給居家隔離對象。

桃園市衛生局表示，目前居家隔離對象，由衛生所發送的關懷防疫包，只有快篩試劑、體溫計及口罩，一般搭配區公所搭配泡麵、零嘴等飲料食品防疫包一起送到居家隔離、檢疫民眾家裡，桃園區民眾沒送泡麵零嘴防疫包，應是區公所數量有限來不及送。

桃園區黃姓、王姓市民表示，他們單位多人同為間接被列居家隔離或檢疫對象，2天來發現不同區的市民收到防疫包有所不同，平鎮、龜山等的防疫包有泡麵、餅乾及飲料等食品十分豐富，桃園區只有試劑、體溫計和口罩3樣，「寒酸許多」。