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苗栗連續降雨災害頻仍 縣府：盡量避免行駛山區道路

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣道126線在頭屋、獅潭間大坍方阻斷交通，縣府估計明天或後天搶通。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道126線在頭屋、獅潭間大坍方阻斷交通，縣府估計明天或後天搶通。圖／苗栗縣政府提供

苗栗地區連續降雨，造成道路災害頻傳，目前縣道126線頭屋、獅潭間交通中斷，縣府預計明天或後天搶通，公路局第二養護工程處苗栗工務段4月6日起3天，進場台72線公館鄉出礦坑路段施工，屆時將管制交通。

縣府工務處指出，連續降雨造成山坡土壤含水量上升，容易發生落石、坍方、土石流，威脅行車安全，縣內近來苗62線、縣道124、126、130線等山區路段，都發生災害，130線11.1公里苑裡鎮蕉埔里路段，今天上午發生路樹倒塌在路中間，經處理恢復正常交通，縣府呼籲縣民非必要盡量避免行駛山區道路。

其中，126線在頭屋、獅潭交界的明德水庫上游路段，3月28日、29日先後發生3次大坍方，崩塌面積估計約5000平方公尺，大量土石堆積路面阻斷交通，工務處雙向施工，明天或後天才能搶通，用路人注意繞道。

另，台72線後汶東西快速道路在27.5公里公館鄉出礦坑東行路段，3月29日深夜發生落石，3輛車子閃避不及撞上，造成1人輕傷及車損，隔天上午搶通，苗栗工務段將於4月6日至8日上午9點至下午5點，封閉台72線東行客屬大橋、出礦路段，辦理邊坡刷坡工程。

工務段指出，施工期間用路人可改由縣道119甲線直行2.6公里，右轉台6線直行8.2公里至台3線，或由28.5公里處出礦坑匝道接回台72線，請遵循現場相關交維設施，及現場人員指示行駛。

台72線27.5公里苗栗縣公館鄉出礦坑路段日前發生落石災害，公路總局將封閉進場施工。記者范榮達／攝影
台72線27.5公里苗栗縣公館鄉出礦坑路段日前發生落石災害，公路總局將封閉進場施工。記者范榮達／攝影
苗栗縣道130線苑裡鎮蕉埔里路段今天上午發生路樹倒塌，經處理後交通恢復正常。圖／民眾提供
苗栗縣道130線苑裡鎮蕉埔里路段今天上午發生路樹倒塌，經處理後交通恢復正常。圖／民眾提供

落石 斷交

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