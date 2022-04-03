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她陪伴孩子存下未來第一桶金 獲全國績優社工表揚

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處社會救助及社工科社工員張佑如獲全國績優社工獎，縣長徐耀昌表揚肯定她。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府社會處社會救助及社工科社工員張佑如獲全國績優社工獎，縣長徐耀昌表揚肯定她。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府社會處社會救助及社工科社工員張佑如以案主角度出發，結合資源協助脫貧，最希望陪伴兒童及少年未來教育發展帳戶開戶家庭，為孩子的未來存下第一桶金，進而翻轉弱勢，今年她獲全國績優社工獎肯定。

張佑如有10年的社工員資歷，目前承辦經濟弱勢脫貧服務有關業務，其中，政府近年來大力推動兒童及少年未來教育發展帳戶，她結合公私資源，申請衛生福利部公益彩券回饋金，辦理以工代賑，及理財教育課程，提升穩定繳存能力。

她協助訂定獎勵辦法，激勵民眾參與意願，苗栗縣約300人開戶，比率7成左右，績效全國名列前茅，而她最大希望是兒少帳戶對象，年滿18歲最高可存54萬元，做為繼續接受教育或就業的第一桶金，幫助脫離貧窮代間循環。

另外，張佑如透過個案管理，發現低收入戶或中低收入戶擔心影響福利資格，或是擔心子女放學後，家中沒有人照顧，及沒錢送小孩課後輔導、安親班，以致裹足不願工作，縣府因此制定放寬低收入戶或中低收入戶審查標準，及課後輔導、安親費等辦法。

工作也會有挫折感，張佑如認為縣府規畫許多配套，鼓勵個案能夠自立脫貧，但有些時候苦口婆心，對方仍是無動於衷，讓她感到無奈，成就感則來自個案願意，不過，無論如何社工是她的本科，也是興趣，還會繼續做下去。

社工 低收入戶

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