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她陪伴孩子存下未來第一桶金 獲全國績優社工表揚
苗栗縣政府社會處社會救助及社工科社工員張佑如以案主角度出發，結合資源協助脫貧，最希望陪伴兒童及少年未來教育發展帳戶開戶家庭，為孩子的未來存下第一桶金，進而翻轉弱勢，今年她獲全國績優社工獎肯定。
張佑如有10年的社工員資歷，目前承辦經濟弱勢脫貧服務有關業務，其中，政府近年來大力推動兒童及少年未來教育發展帳戶，她結合公私資源，申請衛生福利部公益彩券回饋金，辦理以工代賑，及理財教育課程，提升穩定繳存能力。
她協助訂定獎勵辦法，激勵民眾參與意願，苗栗縣約300人開戶，比率7成左右，績效全國名列前茅，而她最大希望是兒少帳戶對象，年滿18歲最高可存54萬元，做為繼續接受教育或就業的第一桶金，幫助脫離貧窮代間循環。
另外，張佑如透過個案管理，發現低收入戶或中低收入戶擔心影響福利資格，或是擔心子女放學後，家中沒有人照顧，及沒錢送小孩課後輔導、安親班，以致裹足不願工作，縣府因此制定放寬低收入戶或中低收入戶審查標準，及課後輔導、安親費等辦法。
工作也會有挫折感，張佑如認為縣府規畫許多配套，鼓勵個案能夠自立脫貧，但有些時候苦口婆心，對方仍是無動於衷，讓她感到無奈，成就感則來自個案願意，不過，無論如何社工是她的本科，也是興趣，還會繼續做下去。
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