苗栗市這條路開4張罰單 4處垃圾堆消失了
苗栗市街頭有大小共100多處垃圾堆，市公所農曆年後站崗、開罰單遏阻亂象，2個月16張，其中4張在文發路，成功消滅4處垃圾堆，街道變乾淨了，沿途居民有感。
苗栗市公所清潔隊巡查街頭，全市有100多處垃圾堆，10餘處位置固定，其餘都是這邊趕、那邊堆，清潔隊於年後展開消滅垃圾堆大作戰，規畫在堆頭固定點站崗，破袋稽查，並依違反廢棄物清理法，處罰1200元到6000元罰鍰，部分違規人抱怨因上班，無法配合垃圾清運，抱怨難道要他們請假丟垃圾。
市公所評估認為開單比站崗更有效，清潔隊指出，站崗時民眾不敢丟，一撤崗又來亂丟，至於破袋稽查，如果沒有發現具體的身分資料，將會張貼勸導單，若有查獲則開單處分，今年2月、3月共開出16張，並在堆頭公告，提醒小心荷包失血。
文發路有數個社區不讓垃圾車進入，有些民眾貪圖方便亂丟，以致產生垃圾堆，清潔隊加強稽查開單，並規畫定時到社區外清運垃圾，雙管齊下解決，洽途4處垃圾堆最近不見了，陳姓居民等人發現改變，不用再煩惱垃圾破壞環境衛生及影響觀瞻。
清潔隊指出，全市有13條路線，分別下午3點半、4點兩梯出發，有些上班族可能來不及倒垃圾，市公所規畫上午6點40分到8點20分在全市8處，定時定點供提丟垃圾，民眾可以多多利用。
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