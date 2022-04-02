大溪木藝館推出兒藝節系列活動 14套課程供親子同樂

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
2022大溪小職人兒藝節系列活動，推出14種專為親子共遊設計的體驗工作坊與手作活動。記者翁唯真／攝影
2022大溪小職人兒藝節系列活動，推出14種專為親子共遊設計的體驗工作坊與手作活動。記者翁唯真／攝影

桃園市立大溪木藝生態博物館推出「2022大溪小職人─玩出生活超能力」兒藝節系列活動，即日起至23日規劃「巧手工藝」和「文化風土」2大特色主題，推出14種專為親子共遊設計的體驗工作坊與手作活動，及大溪在地的蔬菜美食，供大小朋友一同吃喝玩樂。

今天以童樂市集熱鬧開場，結合大溪文化特色與自然生態教育內容，推出深具美感與教育意義的各式DIY活動與文創小物市集，吸引桃園市長鄭文燦與現場小朋友一起互動玩樂體驗。

巧手工藝主題活動有在地木藝師三和木藝工作坊與消磨時光工作室，用天然木頭創作生活木藝小品；篆刻名家鄭俊逸，教導如何面對石材，刻出自己專屬印章；另邀請國際級紙雕大師洪新富，展現紙雕技藝，讓一張平凡無奇的紙張，變化出各種各樣的小動物。

文化風土主題活動有百年歷史的大房豆干名店，帶來課程教你豆干創新吃法，百年傳承的豆干故事講給你聽；木博館的物產小舖設計「山水野餐師」以桃園在地桃園3號米、有機的紅藜及在地各種天然蔬菜，做出饒富在地風味的飯糰，而「風土染織師」帶來藍染體驗活動，邀請到藍染專家老師，傳授藍染技術。

大溪兒藝節也將於4月23日舉辦「神獸踩街」活動，結合「老街巡獸師」工作坊的成果，看大溪街屋牌樓上的裝飾工藝，如何幻化成小朋友精心創作的Q版祥獸裝扮，大家踩街同歡。

桃市府2022年串聯各區文化館共同推出「2022桃園兒童藝術節」，自3月11日到5月8日止，而今天至4月5日在平鎮新勢公園也有舉辦超越極限運動會，提供大型水道及彈跳床供孩童遊玩，也邀請劇團前來表演，相關活動詳情請至活動官網 https://www.2022tycaf.com.tw/查詢。

桃園市立大溪木博館推出「2022大溪小職人─玩出生活超能力」兒藝節系列活動。記者翁唯真／攝影
桃園市立大溪木博館推出「2022大溪小職人─玩出生活超能力」兒藝節系列活動。記者翁唯真／攝影

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