竹市議員李妍慧兒童節連假辦市集 宣傳不打小孩理念

4日4日是兒童節，4月30日則將迎來國際不打小孩日。新竹市議員李妍慧去年發起成立「不打小孩聯盟」，趁著兒童的月份到來，今天攜手基金會在大魯閣湳雅廣場舉行寶貝老闆惜物市集，邀請家長帶著孩子參與闖關活動，並公開拍賣14件國小美術班學生的畫作，傳遞溫暖教養理念。

「憶童兒趣-2022寶貝老闆惜物市集」於清明連假登場，9大闖關活動有套圈圈、跳房子、彈珠台等復古遊戲，還有美食娃娃機、糖果一把抓、太鼓達人等活動，完成闖關有機會把「兒童賓士汽車」開回家，寶貝老闆惜物市集邀請小朋友親自體驗當老闆，4日兒童節當天舞台區也將推出兒童音樂饗宴，歡迎親子參與。

李妍慧說，自己是3個小孩的媽媽，一直希望可以讓他們在沒有打罵的環境下快樂成長，這並不容易，她認為，家長們可以多練習傾聽孩子的想法、好好與孩子溝通，在過程中會發現不僅更了解孩子的想法，關係也會更緊密。

李也說，自己致力於推動兒童教育，率領的昌禾教育基金會去年與人本教育基金會成立「不打小孩聯盟」，今年兒童節連假攜手大魯閣湳雅廣場、人本教育基金會共同舉辦「憶童兒趣-2022寶貝老闆惜物市集」，透過活動宣傳不打小孩的理念。