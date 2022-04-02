春雨不斷 鯉魚潭水庫鋸齒堰自然溢流景觀重現

連日來春雨雨勢不停，竹苗地區幾座水庫幾乎都已「喝到飽」，包括新竹寶山、寶二水庫及苗栗縣的鯉魚潭水庫，都已達100％的滿水位，相較去年同期水庫蓄水瀕臨乾涸的窘況，情況可謂天差地別，鯉魚潭水庫去年7月下旬迎來久違的滿水位，鋸齒堰自然溢流的景象持續了2個月，相隔近半年，最近又恢復溢流，讓遊客及攝影愛好者增添賞景及拍照樂趣。

鯉魚潭水庫管理中心表示，鯉魚潭水位今天中午的有效水蓄水量達1億1627.82萬立方公尺，蓄水率100％。

鯉魚潭水庫去年上半年因乾旱幾乎見底，5月29日下午5點水位更創下歷史新低紀錄的245.53公尺，有效蓄水量100多萬立方公尺，蓄水率僅剩 0.95%，距呆水位243公尺剩約2.5公尺，但隨後雨勢接續出現，去年7月27日終於回升到300公尺的滿水位並開始溢流，距上次自然溢流已時隔近2年。

管理中心表示，去年水庫鋸齒堰溢流持續2個月到9月底才停止，今年以來雨勢一波波，水位持續回升，3月24日下午2點再度達滿水位，恢復溢流，通常一波雨勢結束後，集水區水量陸續入庫，溢流情況可持續一至二周，如果加上大安溪卓蘭發電廠發電用水注入，持續讓蓄水滿庫，溢流景觀會維持更久，依過往紀錄，水庫溢流最長曾連續達4個月。

竹苗地區水庫，除了寶山、寶二及鲤魚潭水庫蓄水率已達100% ，另外永和山水庫今天也達98.4%，有效蓄水量2949.75萬立方公尺，明德水庫4月1日蓄水率達99.5%，有效蓄水量1216.15萬立方公尺。