桃園7天18校停課23師生確診 市府校園防疫加強版6大禁

桃園市今天新增本土確診22例，市長鄭文燦表示，最近幾波疫情傳播鏈（3月27日大潭電廠工地疫情算起）有23位學生、3位老師確診，18所學校、幼兒園、補習班停課，市府為加強校園防疫安全，進一步提出加強防疫規範。

鄭文燦下午防疫會後，宣布4月2日至15日校園防疫加強版，主要有6大措施：

1.學校教學除了飲水、用餐，必須全程戴口罩。

2.體育、音樂、表演課程還有其他訓練活動要恢復戴口罩。

3.4月15日以前校外教學、畢業旅行及大型活動包括校慶、園遊會、親職教育日、運動會都暫緩辦理，延到16日以後。

4.高中、國中、國小含幼兒園室內場地15前停止外借，室外場地可以外借，但是使用後必須消毒。

5.減少跨班、跨校的活動，如果有，必須落實防疫規範。

6.用餐必須保持環境通風良好，保持適當的距離，用餐不交談、不共餐不併桌。