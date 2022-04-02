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完善縣治二、三期南北路網 竹北莊敬三橋預計4/8通車

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市莊敬三橋已完工，預計4月8日舉辦通車典禮。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市莊敬三橋已完工，預計4月8日舉辦通車典禮。記者巫靜婷／攝影

新竹縣政府因應縣治二、三期重畫區人口成長迅速，已成為竹北重要生活圈，向內政部營建署爭取補助，斥資3216萬餘元在莊敬三路跨越豆子埔溪興建車行景觀橋梁銜接勝利七街與勝利八街，盼解決周遭交通繞行及壅塞問題，橋梁已於3月中旬完工，工務處表示，現已驗收通過預計4月8日舉辦通車典禮。

縣治二、三期重畫區連絡道路，以豆子埔溪兩側的勝利七街及勝利八街為主，勝利七街、八街路幅較狹小，莊敬三路現況車流量雖不高，但受到莊敬三路轉向車流的影響，尖峰時刻經常出現回堵，民眾也抱怨走莊敬三路要到豆子埔溪對岸，得左右繞行一大圈，走台大橋或莊敬橋再折返回來很不方便。

工務處表示，為改善道路服務水準，縣府辦理「竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程」，希望解決周遭交通繞行及壅塞問題，此工程總經費3216萬餘元，其中包含內政部營建署補助2541萬餘元及縣府自籌675萬餘元辦理，並於去年2月26日開工，歷時一年多，終於在今年3月16日完工。

工務處說明，莊敬三路車行景觀橋採用單跨鋼板梁橋，其結構量體最為輕薄，可降低整體自重及坡度，並設計為雙向二混和車道，兩側各設置3.25公尺的人行道，橋梁全寬為16公尺、長度為22.8公尺，兩端平順銜接勝利七街一段及勝利八街一段。

縣府指出，莊敬三橋完工通車後，期待可解決當地交通繞行及緩解勝利七街、八街交通壅塞問題，貫通南北完善路網結構的完整性，並提升周邊人本環境的效益，營造良好的居住環境。

新竹縣竹北市莊敬三橋完工通車後，期待可解決當地交通繞行及緩解勝利七街、八街交通壅塞問題，貫通南北完善路網結構的完整性。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市莊敬三橋完工通車後，期待可解決當地交通繞行及緩解勝利七街、八街交通壅塞問題，貫通南北完善路網結構的完整性。圖／新竹縣政府提供

重畫區 內政部 人行道

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