苗栗縣首批建置6座智慧站牌 4月啟用

苗栗縣政府向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」補助於縣內推動智慧公車站牌建置，在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌，並介接公路總局公路汽車客運動態資訊管理系統的即時動態資訊，3月間測試完成後，4月起已啟用，乘客候車時可掌握班車預估到達時間等訊息，方便許多。

縣府工務處表示，建置智慧站牌的地點包括苗栗市新竹客運苗栗總站（苗栗火車站）、苗栗客運苗栗總站（南苗） 、苗栗市立圖書館前候車亭、頭份市苗栗客運頭份總站。

工務處指出，原有的傳統直立式站牌，僅能顯示靜態路線班表及固定營運時間，無法提供民眾即時公車到站資訊，智慧公車站牌能提供民眾即時掌握公車還有多久到站，可提升民眾搭乘意願及便利性，特別是高齡者可直接獲得乘車相關資訊。這次建置的智慧公車站牌採用LCD螢幕顯示器方便民眾查詢，顯示的路線資訊內容包含新竹客運、苗栗客運、國光客運及台灣好行等路線。