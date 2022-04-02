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苗栗縣首批建置6座智慧站牌 4月啟用

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府向交通部爭取補助於縣內推動智慧公車站牌建置，已在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府向交通部爭取補助於縣內推動智慧公車站牌建置，已在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」補助於縣內推動智慧公車站牌建置，在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌，並介接公路總局公路汽車客運動態資訊管理系統的即時動態資訊，3月間測試完成後，4月起已啟用，乘客候車時可掌握班車預估到達時間等訊息，方便許多。

縣府工務處表示，建置智慧站牌的地點包括苗栗市新竹客運苗栗總站（苗栗火車站）、苗栗客運苗栗總站（南苗） 、苗栗市立圖書館前候車亭、頭份市苗栗客運頭份總站。

工務處指出，原有的傳統直立式站牌，僅能顯示靜態路線班表及固定營運時間，無法提供民眾即時公車到站資訊，智慧公車站牌能提供民眾即時掌握公車還有多久到站，可提升民眾搭乘意願及便利性，特別是高齡者可直接獲得乘車相關資訊。這次建置的智慧公車站牌採用LCD螢幕顯示器方便民眾查詢，顯示的路線資訊內容包含新竹客運、苗栗客運、國光客運及台灣好行等路線。

此外，民眾也可利用智慧型手機下載交通部公路總局「iBus_公路客運」APP以掌握乘車客運路線、站位、班次時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊。縣府未來將觀察智慧公車站牌使用的滿意度，研議推廣至鄰近鄉鎮及縣內熱門風景區，讓苗栗的大眾運輸交通服務更聰明、更便利。

苗栗縣政府向交通部爭取補助於縣內推動智慧公車站牌建置，已在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府向交通部爭取補助於縣內推動智慧公車站牌建置，已在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府向交通部爭取補助於縣內推動智慧公車站牌建置，已在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府向交通部爭取補助於縣內推動智慧公車站牌建置，已在新竹客運苗栗總站等4處地點完成6座智慧站牌。圖／苗栗縣政府提供

公車 新竹 交通部

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