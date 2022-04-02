清明首日賴香伶現身新屋市場掃街 盼民調前多被認識

今為清明連假第1天，參加桃園市長黨內初選的台灣民眾黨立法委員賴香伶今上午也前往新屋第一零售市場掃街拜票，賴香伶表示，距離黨內電話民調剩半個月時間，因此還是要出來走走讓民眾認識，光靠臉書及記者會的曝光還是不夠，下午還會至龍潭，今天的行程滿檔。

今天天氣濕冷又下著雨，不過還是有許多民眾前往市場採買，有攤商看到賴香伶到市場拜票大喊加油，也有人向賴香伶表達希望他能努力改變台灣的政治生態。

賴香伶受訪表示，上午先去參加桃園體育總會的健走活動，多看看綠色隧道的美及傾聽民眾心聲，之後就到市場、宮廟掃街，下午再轉往龍潭地區，一整天都行程滿檔。

賴香伶指出，民眾黨電話民調時間為4月15至17日，今會選新屋是因為地理位置相對邊緣也是沿海地區，也希望在15日以前，慢慢從外圍區域往市中心來拜會跟安排行程，到各個地區去掃街街講，讓大家認識他。

至於疫情再起，會不會擔心掃街觀感不佳，賴香伶表示，防疫都有做到位，也會保持一定距離，掃街時也會有定點舉牌方式讓大家看到，之後也會有宣傳車在路上繞，畢竟通過初選還是需要民調，因此不能完全沒有準備的面對。