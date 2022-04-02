竹市清明連假垃圾清運不打烊 留意垃圾不留火苗再打包

清明節4天連假今天開跑，不少民眾關心垃圾清運是否也跟著放假。新竹市政府指出，清明連假4天維持正常垃圾收運，環保局長江盛任也特別提醒民眾，清明祭祖後之香、燭、金紙等物品，務必要確認無火苗後才打包交由垃圾車及資源回收車收運。

新竹市環保局指出，清明4天連假期間，今天周六（2日）正常收運垃圾、明天周日（3日）採假日定線定時定點收運、下周一（4日）正常收運垃圾、下周二清明節（5日）同樣正常收運垃圾。

環保局長江盛任說，提醒市民朋友，請將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，若有垃圾清運等相關問題，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科服務電話03-5388406。

目前仍在疫情期間，市府環保局也提醒民眾外出倒垃圾時請戴口罩，戶外1公尺保持安全社交距離；另為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境。