清明連假展開 竹縣警局公布交通疏導措施
清明連續假期將展開，新竹縣警局今日指出，警方將於4月2日上午6時至中午12時，配合高公局實施國道1號（竹北、湖口）及國道3號（寶山、竹林及關西）各交流道南向入口匝道高乘載管制，屆時小型車需乘載3人（含）以上才能駛入南下匝道，提醒駕駛朋友上高速公路前請務必留意。
新竹縣警局表示，因應民眾外出掃墓導致車流增加，警察局將動員警、民力針對轄區內各墓園加強交通管制及疏導，包含竹北分局轄內的東海公墓；竹東分局轄內的竹東天主教公墓、北埔第二公墓、峨眉楊公廟、寶山公墓；新埔分局轄內的義民廟公墓；橫山分局轄內的芎林第二公墓、南河村公墓；新湖分局轄內的和興公墓、鳳山墓園。
警察局預估連假期間除了掃墓人潮外，各觀光風景區的運輸聯外道路也會相較平時增加，縣內可能車多路段包括關西鎮六福村主題遊樂區、北埔、內灣老街商圈及尖石風景區等知名觀光遊憩區。
警方將針對國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段及內灣外環道周邊，警方將機動執行交通疏導管制，建議用路人遇有道路壅塞情形時可避開車潮，改走替代道路，行前可多利用「1968客服專線」及手機上網等方式，蒐集假期疏導措施及路況資訊，事先作好行程規畫，避開交通尖峰時（路）段。
縣警局提醒，酒駕新制已自3月31日起實施，連假期間警方將持續取締酒後駕車行為，提醒民眾飲酒後切勿駕駛任何交通工具上路，才能快樂出門，平安回家。
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