桃東興社區發展協會客家多元教室今揭幕 傳達客家文化
桃園中壢區東興社區發展協會今辦櫟在東興客家多元教室啟用揭幕典禮，並邀請工藝國寶李永謨布置多元教室，桃市府客家局長黃傅淑香表示，期望開辦多元教室能讓年輕人學習，更了解客家文化。
黃傅淑香指出，協會以結球形堅果，橡樹的種子「櫟」為發想，透過櫟的萌芽茁壯成為橡樹，之後製成客家的蒸籠、鋤頭柄等，也有「立」在東興的寓意；而會場有2幅種子掛飾，分別以上層及下層的傳統蒸籠製作，以蒸籠之上之下傳達客家人重視知上知下長幼有序觀念。
協會也邀請李永謨布置整間教室及整個一整面的種子牆，展示李永謨用種子及樹葉做出的烏龜、螳螂、牛等精細的手工藝，並已規劃將客家多元教室向桃市府教育局申請為校外教學生態亮點教室，要讓更多國中小學生透過認識種子，進而了解生態，愛護生態。
黃傅淑香表示，希望這一個多元教室不只能學習手工藝，更能安排年輕人學習客語及客家文化。
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