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苗栗市田心謝氏陳留堂修復 重現歷史榮光

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影

歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」保留傳統客家建築的宇宙觀與倫理觀，也見證日治中期各式工法及材料的運用，苗栗縣政府爭取的整體修復工程現已完工，原本有坍倒之虞的近百年老建築，如今重現榮光，未來空間將規畫作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、小學堂等多元化使用。

苗栗縣文化觀光局指出，陳留堂是汀州客家謝氏族人所建的祠堂，建於1932年，除了保留客家傳統民居建築規格和形式，建築樣式還融合客、日、洋的裝飾風格，2009年登錄為苗栗縣歷史建築，但局部屋頂已損壞，部分牆體毀損，2011年客委會曾撥補經費加固，但祠堂重要空間如堂下、廊廳、巷路都亟待整體修復活化。

文觀局規畫以原貌、原機能修復這處歷史建築，除了希望保存謝氏族人祭祖重要據點、凸顯汀州移民的歷史淵源，也規畫將修復後的廂房作為文物展示區、客家婦女服務中心及客家民俗、語言、飲食傳承教學中心，成為推廣客家文化公共廳舍，經爭取獲客委會補助3800萬元辦理陳留堂及廟埕鋪面修復工程。

文觀局長林彥甫表示，田心謝氏陳留堂修復完成，為苗栗市增添更多客家文化與觀光價值，除保存謝氏族人祭祖據點，未來空間期盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂教室等使用，建置客語生活環境，推動客語教學及文化傳承。

歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」已完成整體修復工程，未來盼推動作為文史典籍展示區、客家文學微型圖書館、客家小學堂等使用。記者胡蓬生／攝影

歷史建築 苗栗縣

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