竹市青草湖天鵝船回來了 今起營運

新竹市青草湖擁湖光山色美景，曾是新竹八景之一，市府近年投入1.6億元清除湖底淤泥，也一併整理周邊環境，青草湖景致再升級。原有的水上遊憩設施天鵝湖與SUP立式划槳課程睽違2年，今天4月1日起正式重返青草湖，吸引民眾體驗享受湖畔景致。

青草湖早期有水庫蓄水功能，隨環境與時代變遷，不再作為水庫使用，但仍是新竹市重要的觀光遊憩景點，市府著手青草湖環境改善，並營運青草湖水域遊憩中心帶入運動、休閒元素，結合青草湖環境優勢，發展水上活動，因清淤工程近年再度啟動，天鵝船跟SUP立式划槳暫時停擺。

市府在青草湖進行的環境改善與清淤工程已在今年初完成，市府還打造全新的景觀核心區步道，近月已經吸引不少遊客回流欣賞湖邊美景，夜間也有燈光營造，增添湖畔風情，市府委外經營水域活動的廠商也就定位，今天開始重返青草湖。

青草湖水域遊憩中心由市府委外陽光魚整合行銷有限公司經營，多輛天鵝船已經進駐碼頭邊，分為腳踏包船、電動包船，依人數不同收費300元、500元至600元。

有住在青草湖附近的居民搶頭香體驗，開心直呼「天鵝船回來了」，坐上天鵝船悠閒享受湖面美景與周邊綠意盎然，也很推薦外地遊客前來走走，周邊還有香腸攤、咖啡廳等處，待一整天都值得。

業者黃雁琳說，他們從2016年即進駐青草湖，先從推廣SUP立式划槳開始，除了個人體驗，也不少團體預約，像是科技公司、醫院機關等，也承接政府方案辦理水上運動嘉年華等，希望讓更多人能親近水上運動。

為讓更多年齡層群眾可以親近青草湖這片美景，2019年推出天鵝船，不過因青草湖之前淤積嚴重，從湖面一望就可以見底，市府近年展開清淤工作完成整治，目前青草湖水深約3公尺，恢復昔日景致。