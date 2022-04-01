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新竹市兒藝節登場 蔡總統造訪風的運動場同樂

中央社 / 新竹市1日電

2022年新竹市兒童藝術節今天登場，總統蔡英文造訪「風的運動場」欣賞演出、體驗遊具，邀全國大小朋友一起到新竹「好好玩、用力玩」，共度開心兒童連假。

蔡總統下午到新竹市造訪「風的運動場」，在新竹市長林智堅陪同下，觀賞馬戲兒童劇，也體驗今年首創遊具、以至少140組鏡子組成的草地鏡面迷宮「魔幻綠星球」，並自拍留念。

蔡總統致詞表示，新竹市在林智堅帶領市府團隊及立委柯建銘支持下，透過中央與地方合作打造成兒童友善城市，說是「兒童城市」也不為過，兒童是當家作主。

蔡總統說，新竹市近年來有越來越多親子相關活動、友善空間及公共設施規劃，從孩子與家庭需求出發，曾參觀過動物園、特色公園等，而左岸水源草原也是將既有空間再活化，成為親子共遊好地方。

蔡總統指出，新竹市兒童藝術節舉辦到第7屆，每年吸引20多萬人造訪，成為兒童界的年度盛會，看見家長帶著孩子到現場盡情跑跳放電，邀請全國大小朋友到新竹市一起共度開心的兒童節。

林智堅表示，新竹市作為兒童城市，孩童佔人口比例高，市府積極配合中央政策，推出育兒津貼、托育補助、公幼免學費、準公共化與非營利幼兒園等。

林智堅指出，新竹市這幾年的建設逐漸在改變，左岸過去是雜草叢生的高灘地，如今改造成10公里綠帶，串聯南寮漁港、17公里海岸線，好的公共建設要讓更多人看見。

林智堅說，今年是他任內最後1次舉辦兒藝節，感謝蔡總統特地前來，心裡十分感動，期待未來市府能持續將「風的運動場」擴大，成為全國兒童最期待的活動。

新竹市政府文化局表示，2022新竹市兒童藝術節以「宇宙」為主題，打造6大遊具，包括「魔幻綠星球」、「幽浮大軍」、「星際漫遊」、「疾風太空站」、「回到地球表面」及「飛天基地」，大、小朋友來到這裡，彷彿就像是進入宇宙一樣，探索未來。

新竹 林智堅 藝術節

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