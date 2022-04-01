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北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

美福倉儲大火釀空污 業者將補償附近受影響里民

中央社 / 桃園1日電

桃園美福倉儲連燒多日造成空污，桃市府重罰500萬元。桃市府環保局今天表示，經桃園市長鄭文燦指示、在市府強力要求下，美福倉儲同意補償受到影響的附近里民，金額仍在計算中。

桃園市蘆竹區美福倉儲日前火災，產生大量粒狀污染物及異味嚴重影響空氣品質，桃園市政府環保局3月29日依違反空污法第32條規定，處以最高罰鍰新台幣500萬元，另限期於4月12日前完成清除惡臭廢棄物，逾期未完成將再依法開罰。

桃園市環保局今天發布新聞稿指出，針對美福倉儲造成空污影響市民一事，鄭文燦在市政會議指示以蘆竹區公所為窗口，由環保局計算空污及臭味的影響範圍，美福倉儲須補償附近的里民。

環保局表示，美福倉儲雖忙於清運火災廢棄物，但經桃市府強力要求下，美福倉儲已同意這個原則，相關金額仍待計算協商。

環保局指出，除要求美福倉儲以最快速度完成現場廢棄物清理，同時也要設法降低現場異臭味；美福倉儲所提廢棄物清運計畫已通過，環保局也協助安排數個焚化爐及掩埋場可供進場，讓美福倉儲可以加速清運。

桃園 空污 廢棄物

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