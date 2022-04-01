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竹縣台1線替代道路、台61連結台15拓寬 獲中央核定補助

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
台一線替代道路工程將銜接原預留的台68線武陵高架橋基礎。圖／新竹縣政府提供
台一線替代道路工程將銜接原預留的台68線武陵高架橋基礎。圖／新竹縣政府提供

新竹縣力推十大交通建設，縣府今日宣布「台一線替代道路新闢工程」及「台61線連結台15線道路拓寬工程」，已於3月底獲交通部公路總局核定計畫總經費共31.3億元，其中中央補助占近8成，工務處表示，兩項重大建設預計明年發包施工，盼解決交通壅塞問題。

縣府工務處指出，台1線替代道路新闢工程採分期推動，其中縣道118線至台68線間路段為第一期工程，總經費需28.4億元，中央補助22.46億元、縣府配合款5.97億元辦理，施作路段北起縣道118線往南跨越澎湖圳、豆子埔溪及頭前溪後，將與新竹市武陵路（台68線武陵高架橋）預留的基礎銜接。

工務處說明，第一期新闢路段全長1754公尺，含3座橋梁共854.55公尺，其中有480公尺長路段位於新竹市境內，計畫路寬30公尺，車道配置採雙向各兩個3.5公尺快車道，以及一個2公尺機慢車道，兩側設有公共設施綠帶，並布設2公尺寬的人行與自行車共用道。

另外，「台61線連結台15線道路拓寬工程」核定總經費需2.88億元，獲中央補助約2.2億元、縣府配合款6780萬元辦理，工務處說明，台61線西濱快速公路「新豐一交流道口」銜接至台15線間道路，還有約760公尺道路未拓寬，因常有大型車輛進出，路幅僅6米的道路尖峰時段雙向會車不易容易壅塞。

工務處說，工程將針對未拓寬路段拓寬至20公尺，依既有道路中心線往二側平均拓寬，並在盡量減少建物拆遷的原則下調整線形。拓寬後布設雙向4車道，中央分隔島及設施帶3.5公尺、兩側各一個3公尺快車道及3.5公尺混合車道，希望改變目前道路狹窄、會車不易的窘境，節省通行時間外，也改善銜接路口的交通動線，並布設完整排水系統，強化區域灌排能力。

工務處代理處長江良淵指出，針對這2標案，將啟動勞務採購先請顧問公司做路線規畫及工程設計，加上需解決用地取得問題，預計最快明年發包施工。

車道 新竹 替代道路

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