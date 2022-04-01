快訊

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

直播／本土新增確診破百！今+104例、境外移入+132例 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／睽違2年 苗栗「鐵馬進香」今年恢復並擴大規模

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影

睽違2年，苗栗「鐵馬進香」活動今年終於要恢復了，苗栗市公所規畫在5月8日推出，並將報名人數擴大規模增至500人。這項60多年前進香的「復刻版」活動因疫情停辦2年，市公所相信今年恢復必將在「瘋媽祖」熱情下，再次掀起鐵馬進香的高潮。

五、六十年前苗栗地區曾風行組隊騎單車到北港朝天宮進香的熱潮，當年信眾戴白帽、穿白衣白褲，來回跋涉300多公里，這股媽祖婆的鐵馬進香熱潮直到機車及大眾運輸盛行後才消退，但在老輩居民記憶中，當年鐵馬進香可說是人生精彩難忘的一段時光，苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」白衫軍鐵馬進香活動，回響熱烈，但前年、去年都因疫情被迫停辦。

市公所上午辦記者會宣布今年恢復舉辦鐵馬進香，副縣長鄧桂菊、市長邱鎮軍及代表會、里長多人參加，場面熱絡。

邱鎮軍表示，市公所去年以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，今年更以新風貌來重新呈現這座全台唯一的媽祖專用座騎，屆時將全程帶領500名熱血鐵馬勇士，由苗栗天后宮出發，以2天時間展開長達345公里的進香挑戰之旅，沿途將經過8間宮廟。

苗栗市公所指出，鐵馬進香獲苗栗天后宮及北港朝天宮大力支持，4月5日中午12點起至7日晚上6點，將先開放縣民及去年報名完成者優先上網登記報名；4月8日中午再開放全國民眾報名至4月15日中午止。

報名網址，費用1200元，去年完成報名及保存大會車衣者，報名費酌收300元。今年活動紀念品豐富且具收藏意義，有代表騎士精神的自行車專業車衣、色彩鮮明亮麗的媽祖Q版魔術頭巾、醒目的騎士飄帶、獎牌，還有特別鑄造開模的媽祖紀念金幣要送給參加者。

市公所表示，活動當天，民眾可下載指定的定位APP應用程式，清楚媽祖回娘家的即時位置，期盼透過今年活動，結合宗教文化與體育人文，延續獨一無二的媽祖進香文化精神。

苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所規畫5月8日推出「鐵馬進香」活動，以2天時間展開長達345公里的進香挑戰之旅。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所規畫5月8日推出「鐵馬進香」活動，以2天時間展開長達345公里的進香挑戰之旅。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，號稱全台唯一的媽祖專用座騎，上午熱鬧揭幕展現。 記者胡蓬生／攝影

媽祖 北港朝天宮 疫情

延伸閱讀

詹雅雯左腦萎縮驚見媽祖神蹟 重大喜訊曝光了

大甲媽祖APP線上遶境 走完全程頒證書

影／苗栗刑大赴雲林攻堅 破獲製毒工廠

清明連續假期交通 台61苗栗平交路口有管制

相關新聞

影／睽違2年 苗栗「鐵馬進香」今年恢復並擴大規模

睽違2年，苗栗「鐵馬進香」活動今年終於要恢復了，苗栗市公所規畫在5月8日推出，並將報名人數擴大規模增至500人。這項60...

竹縣文化局「藝桐笜夢」特展 科技互動感受桐花之美

新竹縣政府文化局美術館1樓105展廳，即日起至4月17日，舉辦「藝桐笜夢」桐花主題裝置藝術特展，邀請5名女藝術家及2組學...

鄭文燦談年底桃市長選舉 沒有口袋名單全力輔選

年底選舉為外界都相當關注的政壇大事，桃園市長鄭文燦今接受周玉蔻廣播節目新聞放鞭炮訪問談到桃園市長的人選問題，鄭表示，不管...

新竹市兒童節禮物顧健康 送「河馬樂樂」口罩掛繩

兒童節即將到來，不少縣市都精心準備兒童節禮物，新竹市政府今年特別設計河馬樂樂「口罩掛繩」，將送給轄內公私立國小及幼兒園共...

托育補助增加 桃園保母收費也調高

中央托育補助8月起將從7000元調高至8500元，不過，桃園市準公共化保母日托收費天花板也將跟著漲，從1.5萬元調到1....

竹市兒藝節 暢玩5天

新竹市兒童藝術節「風的運動場」邁入第7年，今天起至5日在左岸登場，今年以「宇宙」為題打造6大獨創遊具，有攀爬、垂降、滑梯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。