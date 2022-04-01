影／睽違2年 苗栗「鐵馬進香」今年恢復並擴大規模

睽違2年，苗栗「鐵馬進香」活動今年終於要恢復了，苗栗市公所規畫在5月8日推出，並將報名人數擴大規模增至500人。這項60多年前進香的「復刻版」活動因疫情停辦2年，市公所相信今年恢復必將在「瘋媽祖」熱情下，再次掀起鐵馬進香的高潮。

五、六十年前苗栗地區曾風行組隊騎單車到北港朝天宮進香的熱潮，當年信眾戴白帽、穿白衣白褲，來回跋涉300多公里，這股媽祖婆的鐵馬進香熱潮直到機車及大眾運輸盛行後才消退，但在老輩居民記憶中，當年鐵馬進香可說是人生精彩難忘的一段時光，苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」白衫軍鐵馬進香活動，回響熱烈，但前年、去年都因疫情被迫停辦。

市公所上午辦記者會宣布今年恢復舉辦鐵馬進香，副縣長鄧桂菊、市長邱鎮軍及代表會、里長多人參加，場面熱絡。

邱鎮軍表示，市公所去年以原木為媽祖婆打造一座行動宮廟，今年更以新風貌來重新呈現這座全台唯一的媽祖專用座騎，屆時將全程帶領500名熱血鐵馬勇士，由苗栗天后宮出發，以2天時間展開長達345公里的進香挑戰之旅，沿途將經過8間宮廟。

苗栗市公所指出，鐵馬進香獲苗栗天后宮及北港朝天宮大力支持，4月5日中午12點起至7日晚上6點，將先開放縣民及去年報名完成者優先上網登記報名；4月8日中午再開放全國民眾報名至4月15日中午止。

報名網址，費用1200元，去年完成報名及保存大會車衣者，報名費酌收300元。今年活動紀念品豐富且具收藏意義，有代表騎士精神的自行車專業車衣、色彩鮮明亮麗的媽祖Q版魔術頭巾、醒目的騎士飄帶、獎牌，還有特別鑄造開模的媽祖紀念金幣要送給參加者。