鄭文燦談年底桃市長選舉 沒有口袋名單全力輔選

年底選舉為外界都相當關注的政壇大事，桃園市長鄭文燦今接受周玉蔻廣播節目新聞放鞭炮訪問談到桃園市長的人選問題，鄭表示，不管最後決定是誰，他都會全力輔選，有信心選贏，不過還是需要等到6月北北桃會一起宣布；至於衛福部長陳時中是否有在桃園市長提名名單內，鄭說，有詢問過蔡英文總統意見，持開放性態度。

現桃園市長各黨提名人選都還沒有明朗化，外傳民進黨可能的參選人有陳時中、新竹市長林志堅、立委鄭運鵬、民進黨中常委鄭寶清、桃市府顧問黃適卓及前立委彭紹瑾等人，鄭表示，民進黨會到6月時北北桃再一起宣布，相信黨的智慧會選出最適合的人選。

被問到6月才宣布，關鍵是不是要等疫情穩定讓陳時中參選，鄭指出，陳時中還是以防疫優先，他做事也相當沉穩，目前也沒說明對未來安排，2人目前也都是在防疫政策上交流，沒談論過選舉。

至於林智堅參選桃園的可能，鄭說，他面對的是竹竹2市升格應是來不及，歷任卸任的市長都希望科技之都能有更好資源，而大新竹的想法也是居民的共同心理，他應該先處理這一題。

鄭文燦表示，現在檯面上的人都各有優勢，黨會選出最適合人選，自己全力輔選，加上烏俄戰爭大環境影響對民進黨也是有利的；而台中應該會早一些決定，周邊的南投還有彰化牽涉升格問題會陸續解決。

周玉蔻指出，顏家勢力逐漸恢復，台中市長盧秀燕聲勢也好，連交通部長林佳龍的民調都差了10％以上；鄭說，現在民調準確度亂掉了，黨會做出最終決定；至於鄭政治路下一步是否參選總統，始終沒回答。