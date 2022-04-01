新竹市兒童節禮物顧健康 送「河馬樂樂」口罩掛繩

兒童節即將到來，不少縣市都精心準備兒童節禮物，新竹市政府今年特別設計河馬樂樂「口罩掛繩」，將送給轄內公私立國小及幼兒園共4萬8300名孩童，盼孩子都能戴好口罩不亂丟；市長林智堅也歡迎親子來左岸的新竹市兒童藝術節 「風的運動場」遊玩，享受歡樂時光。

近年新冠肺炎疫情席捲台灣，竹市府去年送的兒童節禮物也跟防疫有關，送上口罩收納套希望孩子好好收好口罩，今年兒童節禮物也替孩子量身打造口罩繩，即便暫時摘下口罩也能好好掛在身上，並以新竹市立動物園區明星動物「河馬樂樂」為主題，讓孩子盡情放電同時，也守護健康。

市府教育處表示，疫情期間，孩子們已習慣戴口罩，但許多家長、老師也都觀察到，孩子在吃飯、喝水時脫下口罩，常常隨手塞包包、放桌上，不利於衛生。今年以口罩掛繩作為兒童節禮物，孩子可將口罩掛在脖子上，防止口罩遺失並維持乾淨度。