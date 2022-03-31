桃園準公共化保母收費天花板調高 新制8月上路

中央托育補助8月將從7000元增加到8500元，桃園市準公共化保母日托收費天花版也將從1.5萬元調到1.6萬元，傳準公共托嬰中心收費也在醞釀漲價；新手爸媽原本期待每月能減輕1500元負擔，現在可能只減輕500元，雖然有些訝異失望，但還能接受。社會局長鄭貴華表示，政策除了考量家長負擔，也要兼顧業者成本，勞動條件改善，品質才會調升。

中央鼓勵民眾生育有多項補助辦法，如果自己在家帶小孩，可申請每月3500元「育兒津貼」，若送準公共化保母或托嬰中心照顧，則有每月7000元「托育補助」，二者只能擇一。另外，桃園另有托嬰中心2000元、保母1000元的加碼方案，8月隨中央新政策上路，民眾送托最高可領1萬500元或9500元補助。

準公共化保母收費天花板確定調高，除大園、新屋和觀音因地方經濟收入考量，價格是從1.4萬元調到1.5萬元，其他行政區都是從1.5萬元調到1.6萬元，據悉有保母已與家長擬新約；有新手爸媽期待每月減輕1500元負擔，但現在只減輕500元，普遍認為期待有些落空，但又覺得500元不無小補。

議員牛煦庭表示，假設保母今天只帶一個小孩，一個月要帶20天，一天要帶10小時，用1.6萬元的天花板價格換算，時薪才80元，就算帶2個也才160元，連基本工資門檻都不到。如果再不調高，恐怕未來投入幼保工作的人會越來越少，10、20年後可能面臨孩子找不到人托育的情況。

局長鄭貴華表示，調整後的價格是保母、家長及消保官多方討論出來的結果，盡量做到雙方都受益的平衡點，避免中央增加的補助都被托嬰中心或保母拿去，也希望藉由收費調高能提升服務品質。