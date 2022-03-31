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2022竹市兒藝節4月1日登場 林智堅開箱體驗

中央社 / 新竹市31日電

2022新竹市兒童藝術節，今年以「宇宙」為主題，打造6大遊具，明天起在新竹左岸登場，市長林智堅今天開箱體驗，他說，邀請民眾帶著孩子，在清明連假期間來遊玩。

新竹市政府提供新聞資料表示，2022新竹市兒童藝術節以「宇宙」為主題，打造6大遊具，包括「魔幻綠星球」、「幽浮大軍」、「星際漫遊」、「疾風太空站」、「回到地球表面」及「飛天基地」，大、小朋友來到這裡，彷彿就像是進入宇宙一樣，探索未來。

林智堅今天在兒童藝術節現場開箱6大太空遊具，林智堅會中說，新竹市兒童藝術節今年邁入第7年，這幾年在不同的行政區與場地舉辦，透過公共建設完成，再導入精彩的活動，也讓民眾新竹看見城市的改變，體驗在地人情味。

林智堅指出，今年兒藝節因天氣關係，場地較為泥濘，這幾天在市府團隊鋪設木棧板與石頭，也提醒大家穿上雨衣、雨鞋，安全暢快奔跑。

市府指出，另外，會場設有廁所、無障礙設備、哺集乳室、娃娃車寄放處，及白色休憩帳篷，方便民眾使用。

新竹 林智堅 藝術節

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