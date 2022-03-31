新竹縣第4所社區公托揭牌 活化新埔田新里活動中心

新竹縣府布建社區公共托育家園及公設民營托嬰中心，與新埔鎮公所合作活化新埔鎮田新里活動中心2樓閒置空間，成立新竹縣第4所社區公共托育家園，今天正式揭牌，可收托12名未滿2歲嬰幼兒，盼減輕年輕家長負擔。

社會處表示，新埔社區公托家園委託新竹縣教保托育產業工會承辦，依家庭照護模式，由1名主管與3名托育人員可照顧12名滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，目前新埔社區公托家園還有5個名額，家長可以聯繫社會處報名。

社會處長李國祿說，今天揭牌的是新埔鎮第一所社區公托家園，加上先前布建的縣府公托家園、竹東鎮東正社區公托家園、竹東國小公托家園及嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，共5處提供托育服務。

李國祿說，盼建構平價社區公托家園能夠減輕經濟負擔，除不定期辦理免費親子活動，每名嬰幼兒還可申請中央準公共化托育費用補助4000元至6000元，今年8月起更將調高補助費用，落實0到6歲國家一起養政策。

目前社會處也陸續規畫新豐松柏、竹東頭重、竹北福德及綜合社福大樓等4處托嬰中心，每處可收托人數約30人，合計約可再收托120人。