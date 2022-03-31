快訊

幸運兒是你嗎？1-2月發票中獎清冊公布 僅花7元中千萬

柯文哲上台唱歌未戴口罩 北市衛生局確定開罰

楊梅2處文康會館無電梯使用不便 社會局會勘後研擬計畫

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅埔心文康中心。圖／桃市府提供
楊梅埔心文康中心。圖／桃市府提供

桃園有19處老人文康中心，不過卻有2處老人文康會館位在2樓沒有電梯，讓環境對行動不便的長者相當不友善，因此有民代提出是否能更換場域或是加裝電梯等解決這類問題；桃市府社會局老人福利科長施威良指出，2處文康會館都配有樓梯電動升降椅，會安排會勘了解長者實際使用狀況，再行研議。

楊梅區埔心文康中心為市府向行政院農業委員會農田水利署石門管理處楊梅工作站租借1、2樓的空間，並修繕提供表演舞台及服務櫃、無障礙廁所、增設辦公室空間及2樓防墜網等設備供長者使用；而富岡文康中心則是社會局向楊梅區農會租賃農民活動中心2樓，並購置適合老人的運動器材和設備，打造多元的休閒空間，不過這2處文康中心卻都沒有電梯，對於年邁及行動不便長者形成負擔。

市議員鄭淑方表示，富岡文康中心位在2樓，雖然樓梯旁有安裝樓梯電動升降椅，但大部分的長者卻不太敢使用，深怕不會操作或故障的狀況，因此才會提出楊梅區公所行政大樓及草湳派出所即將完工，建議原有建築物應規劃作為活動中心或社福設施使用。

社會局老人福利科長施威良指出，全桃園有19處的老人文康中心，而埔心及富岡的這2處剛好是沒有電梯，不過都配有樓梯電動升降椅，因這2處都是由市府替民間團體向相關單位租借，因此也不太能隨意改變租借空間格局。

施威良表示，至於民代提出的更換空間問題，因社會局不知道建物未來的規劃，還是要徵詢意見，目前將研擬埔心及富岡2處文康中心會勘，實際了解長者的使用狀況，再行研議後續計畫，提高更多高齡友善空間。

楊梅埔心文康中心內部場域。圖／桃市府提供
楊梅埔心文康中心內部場域。圖／桃市府提供

電梯 桃園 行政院

延伸閱讀

兒保通報案件去年超過兩千件 社會局號召更多家關員

民眾黨發言人參戰楊梅 空姐遞補前酒駕參選人選中和

影／華興案虐嬰案說明會 業者驅車離開家長擋車暴怒

本周房產熱話／14A總裁彭淮南搬家了！換屋首選電梯大廈 首購族福音「青安房貸利率」年底前凍漲

相關新聞

新竹縣第4所社區公托揭牌 活化新埔田新里活動中心

新竹縣府布建社區公共托育家園及公設民營托嬰中心，與新埔鎮公所合作活化新埔鎮田新里活動中心2樓閒置空間，成立新竹縣第4所社...

清明連續假期交通 台61苗栗平交路口有管制

清明連續假期，苗栗縣警察局規畫400人次警力、民力交通疏導等措施，其中，台61線西濱快速道路在竹南鎮平交路口有管制，警方...

楊梅2處文康會館無電梯使用不便 社會局會勘後研擬計畫

桃園有19處老人文康中心，不過卻有2處老人文康會館位在2樓沒有電梯，讓環境對行動不便的長者相當不友善，因此有民代提出是否...

居隔者偷跑到電子遊戲場 竹北警方加強稽查娛樂場所

新竹縣近期傳出移工宿舍群聚感染案及數例本土個案，竹北警分局遵照中央流行疫情指揮中心發布，進入特定娛樂場所人員應接種3劑疫...

竹縣消防公布雪地救援紀實 將開辦免費登山自救課程

新竹縣消防局今天公布今年2月品田山雪地山難的救援紀實影片，紀錄如何在冬季大雪覆蓋的山區進行搜救，過程中險象環生，不僅有落...

竹縣2鄉鎮將發紓困金 湖口5月普發3000元最多

新竹縣湖口鄉公所今日宣布於5月發放振興紓困金，於今年2月28日（含）前設籍湖口鄉的鄉民皆能領每人3000元現金，無論是金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。