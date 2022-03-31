楊梅2處文康會館無電梯使用不便 社會局會勘後研擬計畫

桃園有19處老人文康中心，不過卻有2處老人文康會館位在2樓沒有電梯，讓環境對行動不便的長者相當不友善，因此有民代提出是否能更換場域或是加裝電梯等解決這類問題；桃市府社會局老人福利科長施威良指出，2處文康會館都配有樓梯電動升降椅，會安排會勘了解長者實際使用狀況，再行研議。

楊梅區埔心文康中心為市府向行政院農業委員會農田水利署石門管理處楊梅工作站租借1、2樓的空間，並修繕提供表演舞台及服務櫃、無障礙廁所、增設辦公室空間及2樓防墜網等設備供長者使用；而富岡文康中心則是社會局向楊梅區農會租賃農民活動中心2樓，並購置適合老人的運動器材和設備，打造多元的休閒空間，不過這2處文康中心卻都沒有電梯，對於年邁及行動不便長者形成負擔。

市議員鄭淑方表示，富岡文康中心位在2樓，雖然樓梯旁有安裝樓梯電動升降椅，但大部分的長者卻不太敢使用，深怕不會操作或故障的狀況，因此才會提出楊梅區公所行政大樓及草湳派出所即將完工，建議原有建築物應規劃作為活動中心或社福設施使用。

社會局老人福利科長施威良指出，全桃園有19處的老人文康中心，而埔心及富岡的這2處剛好是沒有電梯，不過都配有樓梯電動升降椅，因這2處都是由市府替民間團體向相關單位租借，因此也不太能隨意改變租借空間格局。