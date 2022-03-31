清明連續假期交通 台61苗栗平交路口有管制

清明連續假期，苗栗縣警察局規畫400人次警力、民力交通疏導等措施，其中，台61線西濱快速道路在竹南鎮平交路口有管制，警方提醒用路人事先作好行程規畫，避開交通尖峰。

警方公布苗栗縣清明連續假期相關管制措施，延長台61線主線綠燈秒數，4月4、5日下午3點到晚上9點，台61線封閉89公里670公尺處冷水坑路口、92公里330公尺處中美里路口、92公里900公尺處保福路口、94公里200公尺處竹南垃圾掩埋場路口，及101公里300公尺處苗11線路口。

此外，4月2日上午6點至中午12點，國道1號頭份交流道南向匝道，及國道3號香山交流道南向匝道，實施高乘載管制措施；4月4、5日上午7點到深夜12點，封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

至於大湖、泰安風景區，連假下午3點以後，機動管制苗62之2線進出泰安風景區車流，管制引導車輛由苗62線進出，台72線、客屬大橋交通號誌，視車流提前至下午2點半實施輪放三時相至晚上7點。