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居隔者偷跑到電子遊戲場 竹北警方加強稽查娛樂場所

聯合報 / 記者巫鴻瑋巫靜婷／新竹即時報導
因應疫情，竹北警方局組專案小組加強特定娛樂場所稽查。圖／警方提供
因應疫情，竹北警方局組專案小組加強特定娛樂場所稽查。圖／警方提供

新竹縣近期傳出移工宿舍群聚感染案及數例本土個案，竹北警分局遵照中央流行疫情指揮中心發布，進入特定娛樂場所人員應接種3劑疫苗證明，28日晚已組成聯合稽查小組，臨檢各店家，也確實查獲1例違反居家隔離規定者，將依法告發開罰。

竹北警方局指出，28日晚上組成聯合稽查小組，針對轄區內特定娛樂場所、視聽歌唱業、電子遊戲場執行威力掃蕩臨檢，加強宣導及稽查是否符合防疫相關規定，查獲1起違反桃園市政府衛生局匡列居家隔離對象，偷跑至竹北轄區內電子遊戲場消費。

警方還查獲有7件未落實聯制登記、未量測體溫等現行防疫規定，都將依違反傳染病防治法移請新竹縣衛生局裁罰。

警方指出，因應中央流行疫情指揮中心發布，自4月1日至4月30日，進入特定娛樂場所的顧客及從業人員，應提供至少接種3劑疫苗證明，特定娛樂場因應近期疫情感染事件，依警職法第6條及疫情指揮中心最近3日發布的訊息，視為處理重大公共安全為由，警方將持續對這些場所提高臨檢強度。

疫情 居家隔離 衛生局 新竹

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