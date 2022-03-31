竹縣消防公布雪地救援紀實 將開辦免費登山自救課程

新竹縣消防局今天公布今年2月品田山雪地山難的救援紀實影片，紀錄如何在冬季大雪覆蓋的山區進行搜救，過程中險象環生，不僅有落石威脅，還有凍傷危險，消防局希望透過影片教育民眾，也預計下個月17日開辦登山自救課程，免費供民眾參加。

消防局長孫福佑表示，為了教導民眾登山的觀念和安全，消防局預計在4月17日於尖石鄉尖石文化館辦理「119行動學堂登山自救課程」由品田山難指揮官馬明義負責授課，課程內容包括新竹縣的山域特色、登山前的準備、迷路時的報案技巧與求生方式以及CPR急救等，即日起開放報名。

消防局說，今年2月26日發生新竹縣品田山雙人墜崖雪地搜救案，新竹縣政府消防局花了1個月的時間，訪問出勤的同仁並搭配現場拍攝的影片剪輯成搜救紀實，影片中隨時可見積雪覆蓋以及陡峭地形，途中還遇上直徑近100公分的大石頭如雨點般墜落，讓同仁直言「很害怕」。

擔任指揮官的第二大隊小隊長馬明義分享搜救過程，他說最擔心的是同仁安危，因為大部分的組員都沒有雪地搜救的經驗；參與救援的寶山分隊小隊長林佑安表示，當時天氣很冷，只要不動就會從腳底開始發涼，但一動又會消耗熱量，而拖拉傷患的時候最是糾結，因為戴著保暖手套無法握住繩子，戴著薄薄的手套又無法禦寒，以致於不少人的手都凍傷裂開。