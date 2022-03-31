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竹縣2鄉鎮將發紓困金 湖口5月普發3000元最多

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉長林志華（前排中）今日與代表會主席詹益祿（前排右三）及代表們，共同宣布5月發紓困金3000元的消息，希望藉此活絡地方經濟。記者巫靜婷／攝影
新竹縣湖口鄉長林志華（前排中）今日與代表會主席詹益祿（前排右三）及代表們，共同宣布5月發紓困金3000元的消息，希望藉此活絡地方經濟。記者巫靜婷／攝影

新竹縣湖口鄉公所今日宣布於5月發放振興紓困金，於今年2月28日（含）前設籍湖口鄉的鄉民皆能領每人3000元現金，無論是金額還是人數皆為全縣最多，鄉長林志華表示，湖口鄉發放振興經濟防疫紓困金自治條例已於昨日代表會第17次臨時會審議通過，今日再通過所需經費2.4億元墊付案，預計有7.9萬多人受惠。

湖口鄉民代表會主席詹益祿指出，因疫情衝擊湖口鄉親生活與店家攤商生意，代表們傾聽民意在上次臨時會，即向公所提出研議發放防疫紓困金，案經公所提出發放紓困金自治條例內容，昨日在第17次臨時會中三讀通過，希望藉此在短時間內刺激鄉內消費、振興鄉內經濟。

湖口鄉長林志華表示，公所發放振興經濟紓困金以不影響鄉內建設及社福支出為原則，這筆經費將以年度歲計賸餘支用，目前鄉庫有10.6億元，發完紓困金後還剩8億多元不會排擠到目前其它建設計畫，也獲得代表會全體認同，希望與鄉民共同打拚，讓地方經濟更活絡。

鄉公所表示，紓困金發放時間為5月13至15日，符合資格的鄉民可以通知單上頭註明地點領取，而未能當天領取者，也能在5月16至20日統一到王爺壟運動公園補領，逾期未領者將視同放棄。親領者需攜帶身分證正本並於領取名冊上簽名或蓋章。

代領者也需攜帶委託書及身分證正本、戶口名簿或戶籍謄本，並於名冊上簽名蓋章。公所提醒防疫期間，來領紓困金的民眾務必佩戴口罩，配合現場防疫措施及遵守動線規畫，保持適當社交安全距離。

新竹縣繼去年橫山鄉率先發1000元紓困金、新埔鎮發2000元紓困金，關西鎮也在今年2月、3月分別通過發放紓困金自治條例與所需經費5400萬元墊付案。

鎮長劉德樑指出，公所下周將發通知單，預計4月18日至20日在各里指定地點發放紓困金每人2000元，約有2萬7300人受惠，當日不方便領取也能在4月21日至23日到公所補領，另外公所將針對全鎮132戶低收入戶加發1萬元，行動不便、無家人代領者，可向公所申請匯款轉帳。

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