桃園長庚轉運站今上樑 拚11月啟用

桃園市龜山區林口長庚紀念醫院周邊地區長期交通壅塞，市府與長庚醫療財團法人合作推動「桃園長庚轉運站」BOT案，由市府提供土地、長庚醫療財團法人投資14.6億元，興建地上5層、地下1層的轉運站與國際會議中心。今天工程舉行上梁典禮，市府力拚11月啟用，期盼轉運站落成後，有效紓解交通問題。

桃園市長鄭文燦表示，長庚轉運站BOT案是桃園首座整合機場捷運、城際與市區客運、汽機車、計程車、YouBike公共自行車租賃站等多運具轉乘的大型轉運站，完工後長庚也會回饋605坪公共空間，作為青年青創基地和長庚圖書分館。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，轉運站設19席月台，1樓為候車大廳，地下1樓設地下連通道與長庚醫院相連，以方便就醫，另轉運站也設686個汽車停車格、1129個機車停車格、多功能商場、國際醫療會議中心等多功能空間，目前工程已進行至轉運站主體5樓柱牆及頂層樑板作業，預計今年11月完工啟用。

交通局長劉慶豐說，龜山大坪頂地區是中長途客運、機場捷運的交通中樞，長庚轉運站目前已協調汎航通運、國光客運、統聯客運、日統客運、三重客運、桃園客運等國道與公路客運業者進駐，日後國道客運可往返宜蘭、台北、新北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等地，轉運站也會整合桃園市、新北市的市區客運。

為解決大坪頂地區的交通問題，劉慶豐說，交通局短期將透過交通微整形改善，中長期預計在今年5月增設「停18立體停車場」，並與交通部高公局、新北市政府合作，在2025年前完成林口交流道改善工程。