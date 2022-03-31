影／竹市兒童藝術節明起左岸登場 6大獨創遊具免費玩

新竹市兒童藝術節今年邁入第7年，明天起至5日在左岸登場，今年以「宇宙」為題打造6大獨創遊具，有攀爬、垂降、滑梯等多元設施。市長林智堅今天邀1千多名孩子搶先玩，現場歡笑聲不斷，由於活動期間可能下雨，也提醒民眾可帶雨衣、雨鞋前來。

新竹市兒童藝術節是新竹市年度重點活動，今年再度選在有廣大草坪的頭前溪左岸舉行，會場6大獨創遊具分別為「魔幻綠星球」、「幽浮大軍」、「星際漫遊」、「疾風太空站」、「回到地球表面」及「飛天基地」，舞台區也以太空火箭為題進行設計。

每項遊具都有不同特色，「魔幻綠星球」是1處由140組鏡子組成的草地鏡面迷宮，親子可來取景留下魔幻照片，「幽浮大軍」是多座飛碟造型彈簧床，歡迎孩子脫鞋享受彈跳快感，還有攀爬迷宮結合7公尺的滑梯「飛天基地」，同樣讓孩子能盡情放電。

市府今天舉行兒童藝術節記者會，邀請上千名孩童與各區里長搶先同樂，並一同欣賞舞台區由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來的《宇宙大冒險》馬戲兒童劇，屆時在兒童藝術節活動期間，每天都有3場演出，歡迎親子與遊客一起來到左岸遊玩、看表演。

林智堅也穿上全黑裝扮，並搭上雨鞋，和孩子們一起在會場邊的星球巨型打卡點黑色大章魚「美獸」前合影。林說，今年因天氣關係場地較泥濘，市府已在會場鋪設木棧板與石頭，且清明連假前2天陣雨、後2天放晴，也提醒大家前來時穿上雨衣、雨鞋。

林智堅表示，新竹市兒童藝術節今年邁入第7年，6大獨創遊具讓孩子能有豐富的五感體驗，也歡迎大家不只來新竹住1晚，也可多住幾天，清明連假來左岸玩後，也可帶著孩子到訪新竹市立動物園、南寮漁港、17公里海岸線、青青草原等，度過愉快佳節。

市府指出，兒藝節期間5天設有80攤「食尚補給站」，有雞蛋糕、鯛魚燒、司康、紅豆餅、肉桂捲、漢堡、披薩等，合作企業YYsports PIT STOP運動補給餐車，也有多樣補給飲料，包含新鮮水果特調、咖啡、手搖飲店等。