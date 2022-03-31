快訊

租屋補貼重大變革！政院砸300億加碼 四大族群50萬戶受惠

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份市公辦民營幼兒園4月30日歇業 公所尋求無縫接軌

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所擬具3方案尋求無縫接軌。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所擬具3方案尋求無縫接軌。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園， 因基金會遭廢止解散，4月30日將歇業，市公所希望把影響183名幼童，擬具明天上網招標等3方案，尋求無縫接軌，原地繼續營運。

糖葫蘆文教基金會2005年起承攬頭份市公所公辦民營幼兒園，士林地方法院2月25日公告解散登記在案，市公所3月11日接獲縣府教育處函轉教育部公文，先前並無預警，市公所錯愕，並與基金會商議4月30日歇業，衝擊183名幼童及28名員工，引起地方重視。

昨天晚上在頭份市公所中山堂家長說明會，縣府教育處長葉芯慧、糖葫蘆文教基金會董事長陳海宇、苗栗縣議會議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、市民代表會主席温俊勇等人到場，羅雪珠說，公所團隊在符合法規的前提下，努力讓幼兒園繼續經營，幼童可以安心上學，並保障教職員工的工作權益。

市公所擬具3個方案無縫接軌解套，將於明天上網招標，希望能夠承接營運，持續到明年7月的原公辦民營契約期限，教育處並專案協助處理程序，此外，函文教育部請示，幼兒園營運的空窗期，糖葫蘆文教基金會能否繼續營運，另請示縣府，因市公所已無幼兒園的組織編制，能否支付員工薪水。

苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所擬具3方案尋求無縫接軌。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所擬具3方案尋求無縫接軌。圖／頭份市公所提供

幼兒園 教育部 苗栗縣

延伸閱讀

苗縣頭份公辦民營幼兒園原業者解散 擬重招標續營運

基隆疫情吃緊校園、籃球場暫停開放 體育賽事也喊停

油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

苗栗頭份市公辦民營幼兒園遭廢止 公所縣府介入處理善後

相關新聞

竹市兒童藝術節4天連假周邊交管 這4處可搭接駁車

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於明天起至4月5日在左岸登場，由於現場停車位有限、周邊車流量大，市府規畫4天清明...

影／竹市兒童藝術節明起左岸登場 6大獨創遊具免費玩

新竹市兒童藝術節今年邁入第7年，明天起至5日在左岸登場，今年以「宇宙」為題打造6大獨創遊具，有攀爬、垂降、滑梯等多元設施...

打滿3劑才能隨香 拱天宮：人手無虞 近日公告報名日程

大甲媽4月8日晚間將起駕遶境，但本土疫情升溫，中央疫情指揮中心緊急要求遶境、隨香民眾須打滿3劑疫苗並由廟方發給識別證，苗...

頭份市公辦民營幼兒園4月30日歇業 公所尋求無縫接軌

苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園， 因基金會遭廢止解散，4月30日將歇業，市公所希望把影響183名...

芎林新公有市場動土 盼打造全天營業模式服務現代家庭

芎林鄉舊公有零售市場因耐震度不足，且空間狹小不敷使用，2019年經評估決定拆除，並在文德重劃區內興建新公有市場，今天（3...

新竹高中百年校慶 大師論壇熱鬧開鑼

新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業），邀來南茂科技董事長鄭世杰及京元電子總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。