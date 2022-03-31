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頭份市公辦民營幼兒園4月30日歇業 公所尋求無縫接軌
苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園， 因基金會遭廢止解散，4月30日將歇業，市公所希望把影響183名幼童，擬具明天上網招標等3方案，尋求無縫接軌，原地繼續營運。
糖葫蘆文教基金會2005年起承攬頭份市公所公辦民營幼兒園，士林地方法院2月25日公告解散登記在案，市公所3月11日接獲縣府教育處函轉教育部公文，先前並無預警，市公所錯愕，並與基金會商議4月30日歇業，衝擊183名幼童及28名員工，引起地方重視。
昨天晚上在頭份市公所中山堂家長說明會，縣府教育處長葉芯慧、糖葫蘆文教基金會董事長陳海宇、苗栗縣議會議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、市民代表會主席温俊勇等人到場，羅雪珠說，公所團隊在符合法規的前提下，努力讓幼兒園繼續經營，幼童可以安心上學，並保障教職員工的工作權益。
市公所擬具3個方案無縫接軌解套，將於明天上網招標，希望能夠承接營運，持續到明年7月的原公辦民營契約期限，教育處並專案協助處理程序，此外，函文教育部請示，幼兒園營運的空窗期，糖葫蘆文教基金會能否繼續營運，另請示縣府，因市公所已無幼兒園的組織編制，能否支付員工薪水。
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