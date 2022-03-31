芎林新公有市場動土 盼打造全天營業模式服務現代家庭
芎林鄉舊公有零售市場因耐震度不足，且空間狹小不敷使用，2019年經評估決定拆除，並在文德重劃區內興建新公有市場，今天（30日）上午正式動工，預計明年7月完工，鄉長黃正彪表示，芎林新公有市場將朝全天營業規畫，以服務現代家庭的生活需求。
黃正彪說，隨著都市發展及人口成長快速，芎林公有市場因空間狹小、屋體不耐震等安全疑慮，已影響民眾採買意願及攤商生計，因此前鄉長莊雲嬌任內就積極爭取重建，後續也順利獲得縣府支持，不僅協助取得土地，更給予補助，未來包含新公有市場在內多個行政機關，都將正式搬遷文德重劃區。
他提到，芎林近年遷入不少竹科上班的家庭，因此在生活採買上作息不若一般民眾，為了服務這些竹科現代家庭，研擬新公有市場不單純只做早市，而是配合民眾消費習慣，能白天全天營業，打造類超市的營運模式，以滿足現代家庭需求。
芎林鄉新公有零售市場位於文德一街與文德七街交叉口，規畫為地上2層、地下1層建築，1樓設有30攤、2樓設有37攤攤位，而地下室則規畫作為攤商裝卸貨區，可避免攤商上下貨違停影響交通，總工程經費達1億3915萬元，其中縣府補助1500萬元外，經濟部也補助超過7000萬元，預計明年7月31日就能完工。
經濟部中部辦公室副主任王秀麗指出，芎林舊市場1981年就開始營業至今已40年，因被評定耐震度不足，鄉公所在2019年向經濟部提出拆除重建補強計畫，期待重建後的新市場能提供民眾更舒適的採買體驗，也保障民眾安全。
縣長楊文科出席動土典禮時說，新市場除了加強耐震結構，也保留在地特色，導入綠建築概念、增加植栽，融合在地特色及現代風格的外觀設計，可望成為新竹縣兼具消費、觀光、打卡的全新地標。
民進黨客家部主任周江杰出席致詞，他提到芎林鄉作為新竹縣地理位置最中央的鄉鎮又鄰近竹北，發展速度已經比竹東還快，不僅重劃區樓房一棟棟拔地而起，就連許多連鎖餐飲品牌都陸續進駐，他也將持續向中央爭取芎林鄉各項建設經費。
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