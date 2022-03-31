快訊

租屋補貼重大變革！政院砸300億加碼 四大族群50萬戶受惠

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

新竹高中百年校慶 大師論壇熱鬧開鑼

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業）。圖／新竹高中提供
新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業）。圖／新竹高中提供

新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業），邀來南茂科技董事長鄭世杰及京元電子總經理劉安炫回母校同台，與校友、家長、在校學弟分享，兩位傑出校友知無不言，引來掌聲不斷。

新竹高中李明昭校長引言，特別指出竹中最大的資產，就是這百年來為台灣社會培育的各界人才，今年舉辦百年校慶，藉由大師論壇、中研院院士講座、校友音樂會、路跑活動、單車環島活動、高爾夫球競賽、各項藝文美展等，呈現竹中校友多才多藝的深厚底蘊，今天特別感謝兩位事業有成的科技業校友們回母校，為校增光。

鄭世杰說，他就讀新竹中學的時代是沒有圍牆、沒有手機的，讓人充滿回憶的，五育並重的教育讓自己各領域都有涉獵，舉例來說，去紐約就會想去逛逛美術館，這在科技人中是不多的。他的兩位兒子也都是竹中校友，從他們身上看得到教育環境的改變，高中生已經越來越多想法。

劉安炫指出，現在的竹中學生已經思考許多學與用的問題，包含個人能力、人格特質與成功團隊的關聯，令人驚豔，原本以為今天只是來跟學弟聊天的，沒想到題目蠻有深度的。竹中對自己的影響是全面的，從竹中畢業進了大學，才體會到竹中人從來就不只是會考試，會帶團隊、體能也比別人好，這就是多元能力吧！

當被問到失敗經驗的價值時，劉安炫說，每一個人都一定會經歷挫折，在面對一時的失敗時，記得為自己設下停損點。最後給年輕人的建議「找對產業，找對老闆，非常重要。」

校友會會長，敦陽科技董事長梁修宗也出席大師論壇，他提及新竹高中百年校慶活動陸續開跑，4月17日將舉辦團圓募款聯誼餐會，屆時冠蓋雲集，預計將再掀起一波熱鬧校園氣氛。

新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業）。圖／新竹高中提供
新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業）。圖／新竹高中提供

新竹 環島

延伸閱讀

台東有4名確診者 初鹿國小明停課、百年校慶延期

羽球／麟洋配現身東吳校慶 王齊麟獻唱圈粉無數

嘉女百年校慶 難得三代同堂校友接受表揚

嘉女百年校慶 歷屆儀隊校友操演英姿颯爽

相關新聞

竹市兒童藝術節4天連假周邊交管 這4處可搭接駁車

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於明天起至4月5日在左岸登場，由於現場停車位有限、周邊車流量大，市府規畫4天清明...

影／竹市兒童藝術節明起左岸登場 6大獨創遊具免費玩

新竹市兒童藝術節今年邁入第7年，明天起至5日在左岸登場，今年以「宇宙」為題打造6大獨創遊具，有攀爬、垂降、滑梯等多元設施...

打滿3劑才能隨香 拱天宮：人手無虞 近日公告報名日程

大甲媽4月8日晚間將起駕遶境，但本土疫情升溫，中央疫情指揮中心緊急要求遶境、隨香民眾須打滿3劑疫苗並由廟方發給識別證，苗...

頭份市公辦民營幼兒園4月30日歇業 公所尋求無縫接軌

苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園， 因基金會遭廢止解散，4月30日將歇業，市公所希望把影響183名...

芎林新公有市場動土 盼打造全天營業模式服務現代家庭

芎林鄉舊公有零售市場因耐震度不足，且空間狹小不敷使用，2019年經評估決定拆除，並在文德重劃區內興建新公有市場，今天（3...

新竹高中百年校慶 大師論壇熱鬧開鑼

新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業），邀來南茂科技董事長鄭世杰及京元電子總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。