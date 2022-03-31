新竹高中百年校慶 大師論壇熱鬧開鑼

新竹高中今年慶祝創校100週年，舉辦系列活動第一場「校友大師論壇」（科技產業），邀來南茂科技董事長鄭世杰及京元電子總經理劉安炫回母校同台，與校友、家長、在校學弟分享，兩位傑出校友知無不言，引來掌聲不斷。

新竹高中李明昭校長引言，特別指出竹中最大的資產，就是這百年來為台灣社會培育的各界人才，今年舉辦百年校慶，藉由大師論壇、中研院院士講座、校友音樂會、路跑活動、單車環島活動、高爾夫球競賽、各項藝文美展等，呈現竹中校友多才多藝的深厚底蘊，今天特別感謝兩位事業有成的科技業校友們回母校，為校增光。

鄭世杰說，他就讀新竹中學的時代是沒有圍牆、沒有手機的，讓人充滿回憶的，五育並重的教育讓自己各領域都有涉獵，舉例來說，去紐約就會想去逛逛美術館，這在科技人中是不多的。他的兩位兒子也都是竹中校友，從他們身上看得到教育環境的改變，高中生已經越來越多想法。

劉安炫指出，現在的竹中學生已經思考許多學與用的問題，包含個人能力、人格特質與成功團隊的關聯，令人驚豔，原本以為今天只是來跟學弟聊天的，沒想到題目蠻有深度的。竹中對自己的影響是全面的，從竹中畢業進了大學，才體會到竹中人從來就不只是會考試，會帶團隊、體能也比別人好，這就是多元能力吧！

當被問到失敗經驗的價值時，劉安炫說，每一個人都一定會經歷挫折，在面對一時的失敗時，記得為自己設下停損點。最後給年輕人的建議「找對產業，找對老闆，非常重要。」