竹市新建納骨塔辦藝術展 盼消除民眾距離感、恐懼感

新竹市政府在大坪頂新建納骨塔「永恆之丘」，並在塔內一樓推出少見的納骨塔藝術展，邀請聲光藝術家姚仲涵以《光噪44－此曾在》為題策展，裝置作品結合天井營造聲光影效果，今天開展也邀請小事製作舞團透過現代舞開場，映照現場光影，希望以藝術扭轉納骨塔冰冷嚴肅意象。

市長林智堅表示，死亡是人生必經之路，過去納骨塔給人距離感、恐懼感，絕不會有民眾在晚上進到納骨塔空間，盼透過藝術策展，利用光影、音樂與空間對話，傳遞出生命永恆的意義，也希望形塑出親近的空間，讓納骨塔不再是鄰避設施，也不只是一年一度祭祖才來到的公共空間。

策展藝術家姚仲涵表示，《光噪44》由44組「光噪燈具」組成，作品利用裝置電力由投射燈扮演指揮者角色，帶領每組燈具發出不同噪音、燈光，從開始到繽紛、吵雜，最後光影消逝回到平靜狀態，如同人類生命，從出生到死亡歷經各種階段，盼帶給民眾不一樣的感官體驗。

該座納骨塔由清大出資1.1億元加上市府共投入3.8億興建納骨塔空間。林智堅特別感謝清大校長協助與支持公墓遷葬，新竹市寶山路第一公墓共4905具骨骸遷葬，不僅讓竹科半導體門戶有更好的市容，未來也成為清大校地後，持續培養更多人才。

清大校長賀陳弘指出，城市美學不只是改善市民生活品質，也為高科技產業環境帶來全新啟發，增加價值與競爭力。今天走入永恆之丘，產生感動思念之情，對亡者不再有距離、陌生、恐懼，這是人文面非常重大的突破，也是國內非常具有里程碑的公共建案，能夠參與這座具歷史性的建築相當榮幸。