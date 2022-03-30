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企業捐贈輔助器 助新竹獨居長者更好行

中央社 / 新竹縣30日電

新竹縣中華照顧者關懷協會長期服務清寒獨居老人，一間精密機件公司得知服務個案中有上百名獨居長者行走不便，今天捐出60組助行器，盼讓長者好行。

新竹縣中華照顧者關懷協會今天發新聞稿表示，協會長期服務大新竹區約900戶清寒弱勢獨居老人。

協會指出，近期在例行性的訪視關懷下，得知服務的獨老個案約有200名長輩需要助行器作為日常行走需求，所以推動籌劃助行器募集活動，協助獨居老人的行走。

協會表示，台灣尼康精機股份有限公司得知此事後，優先參予募集活動，拋磚引玉募資捐助60組助行器，希望這樣的善行能喚起更多愛心人士來協助需要幫助的獨居長輩。

中華照顧者關懷協會主任林俊智表示，感謝企業共襄善舉，盼能讓獨居長輩在助行器的協助下能走路更輕鬆、更穩，不用再費力，讓腰不易痛、手不易痠免於受傷。

林俊智說，此次舉辦的邀認捐輔助器募集活動，以「就好行」為主題，預計募集200組復健助行器，目前尚缺100只，盼更多善心人士慷慨捐贈。

獨居老人 新竹 復健

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