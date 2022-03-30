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桃園農地違章超商六都居冠 市府：依法行政、絕無縱容
農地違法超商遍布全台，時代力量立委陳椒華今舉行記者會公布六都農地違法超商數量，合計高達349家，並以桃園143家最多，質疑桃園成為農地違法的天堂。對此，桃園市農業局強調，市府依違反農地利用已移送裁罰共49件、罰款637萬，相關單位皆依法行政，絕無縱容。
市府表示，部分農地超商位在合法建築用地上，領有合法建築執照、使用執照，部分則是農地違建，市府依違反農地利用，已移送裁罰49筆、罰款637萬，若後續未依限改善，還會累進罰款；此外，市府建管處也針對農地超商分級分類，若嚴重影響公共安全者，將停止供水、供電甚至拆除。
市府表示，經發局將督促4大超商，在營業場所設立前必須釐清土地現況及使用規範，避免違規使用。
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