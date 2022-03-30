新竹「鳳崎落日步道」公廁不足 遊客闖校園借廁所引發安全疑慮

新竹縣知名景點「鳳崎落日步道」公廁設施不足且標示不清，來訪遊客因將車輛停放附近天德堂前廣場，就近「方便」就會闖入一旁矯正機關「誠正中學」車道旁借廁所，校方對此憂心不已，30日宣布將重新管制車道大門，竹北市民代表及里長也希望公所正視遊客如廁需求，增設公廁並加強標示與設施管理。

鳳崎落日美景自古有名，清代淡水廳志將「鳳崎晚霞」列全淡八景之一，後來也被選入為新竹八景。近來因疫情民眾無法出國，國內旅遊正夯其中鳳崎落日步道因傍晚賞夕陽，晚上還能到附近天德堂前廣場賞夜景，平假日遊客絡繹不絕，但景點最基本的如廁問題，卻困擾地方及附近學校許久。

誠正中學校園西側公務車道旁有廁所與涼亭設施，副校長陳明筆指出，原先學校車道有裝設鐵門管制，十多年前失竊後便以鐵鍊及設置告示牌管制效果有限，而學校人力有限也無法派員全日管制，導致越來越多遊客闖入校地借廁所。

誠正中學表示，過去曾有民眾在該區附近深夜烤肉、施放鞭炮、車輛改裝音響、飆車及鬥毆等皆造成安全疑慮，且平時有警備車出入的車道旁就是學校圍牆，考量戒護安全，不適宜開放一般民眾入內，與地方溝通後，預計在4月底前完成鄰近公廁指引告示牌後，並向矯正署爭取經費於車道大門設置管制措施。

今日會勘由立委賴香伶新竹服務處主任、竹北市民代表林碩彥及民眾黨竹縣黨部新豐區主任徐勝凌共同主持，因鳳崎落日步道因地處竹北、新豐交界，公廁不足的問題也受到2地民代關注，包含縣議員何智達、新豐鄉民代表林茂青及竹北大義里長曾台安均出席關心。