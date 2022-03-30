台灣好行桃園4路線 票價優惠還可賞桃園春季美景

清明連假就在本周末，交通部公路總局推出疏運優惠措施，4月1日0時起至5日24時止共計5天推出包括搭乘「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，其中台灣好行在桃園有4條路線，讓民眾連假可出遊，享受悠閒時光。

公路總局提供84條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠，及46條台灣好行路線持電子票證半價優惠，搭乘國道客運、高鐵、台鐵在10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）享有1段票或基本里程免費，乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠。

若持國道客運、台鐵及高鐵紙票乘客也可利用台鐵、高鐵車站及國道場站設置過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡，再使用該電子票證搭乘在地客運亦可享轉乘優惠。

中壢監理站長吳金全表示，台灣好行桃園更有4條路線分別為分為「501」大溪快線、「502」小烏來線、「503」石門水庫線、「506」東眼山線，大溪快線為高鐵桃園站來回慈湖，現慈湖至6月15日晚間有燈光秀，歡迎民眾廉價可到慈湖走走，看看不一樣的慈湖。

小烏來線則是桃客桃園總站來回小烏來天空步道，可漫步在11公尺凌空廊道，膽量大挑戰的空中伸展台及站上70公尺高透明平台直擊瀑布俯衝的震撼；石門水庫線為桃園客運中壢總站來回石門水庫（坪林收費站），現石門水庫水情正好，適合遊水庫看風景；桃園客運大溪總站來回東眼山國家森林遊樂區，遊樂區內有一望無際的柳杉林樹海，鳥類及昆蟲種類豐富，享受森林之美。