苗栗扶植傑出演藝團隊名單出爐 另有2團入選Taiwan Top

苗栗縣地方扶植傑出演藝團隊計畫，今年經專家、學者審核會議後，共有5團入選，分別為舞蹈類傳源文化藝術團、新樂舞舞團、姍姍舞藝坊；音樂類為聯合民族管弦樂團；傳統戲曲類為蕭建平電視木偶劇團。縣府表示，入選團隊將依所提計畫獲得1年期的扶植補助。

苗栗縣文化觀光局指出，舞蹈類「傳源文化藝術團」以泰安鄉司馬限部落為出發地，銘記「傳承原住民文化」於心，將能量轉化為舞蹈作品，帶領原住民青年堅守傳統文化；「新樂舞舞團」匯集苗栗文化，編創富有在地特色舞蹈，並注重教學，培養無數舞蹈藝術工作者；「姍姍舞藝坊」以保存傳統舞蹈、推動創意舞蹈及製作精緻演出為職志，運用芭蕾、現代、中國舞、街舞，為創作注入新元素。

音樂類「聯合民族管弦樂團」為縣內國樂代表團隊，持續創新以客家音樂為主軸的風格，積極深入社區、校園發展，推廣縣內傳統音樂、培育專業人才。傳統戲曲類「蕭建平電視木偶劇團」致力推廣民俗技藝與傳承偶戲藝術，以傳統掌中技藝為基礎，輔以光雕科技及布景設計藝術，呈現嶄新的戲偶文化。

文觀局表示，除入選地方扶植演藝團隊的5個團，在國家文化藝術基金會辦理的年度獎助專案中，苗栗縣今年有「榮興客家採茶劇團」與「EX-亞洲劇團」入選為Taiwan Top演藝團隊，在各面向備受肯定，也樹立苗栗縣演藝團隊的優質典範。