快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

清明出遊 4月2日上午6至12時幼獅及楊梅交流道高乘載管制

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
高公局將於4月2日上午6時至12時，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。記者翁唯真／翻攝
高公局將於4月2日上午6時至12時，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。記者翁唯真／翻攝

清明連假就在本周末，為舒緩掃墓人潮，楊梅警分局將加強交通疏導，4月2日早上7至12時楊梅區第五公墓至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入，並提供10至15分鐘1班的接駁專車，由中山南路800巷口至崇德納骨塔，參加春祭活動民眾可多加利用搭乘。

楊梅警分局針對清明連假期間加強楊梅區第五公墓（中山南路800巷）、富岡集義宗祠（新明街）、笨港公墓（台15線旁）及各宗祠祭祖等掃墓熱區交通疏導；4月2日早上7至12時楊梅區第五公墓至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入，並提供10至15分鐘1班的接駁專車，由中山南路800巷口至崇德納骨塔，參加春祭活動民眾可多加利用搭乘。

也為因應連假出遊潮，高公局將於4月2日上午6時至12時，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。短程往返的民眾可多利用台1線及台31線等平面替代道路，長程旅途的民眾可利用台15線及台61線等替代道路。

而今年桃園龍德宮南巡遶境活動於4月2日晚間9時15分出發，沿台1線南下全程徒步行走，為避免影響連假期間交通，遶境車隊及信眾連假期間均利用夜間移動，請夜間用路人注意行車安全。

桃園龍德宮南巡遶境活動行程表。記者翁唯真／翻攝
桃園龍德宮南巡遶境活動行程表。記者翁唯真／翻攝

連假 遶境 替代道路 清明節 桃園

延伸閱讀

永康高速一街、二街道路補丁多惹民怨 清明後路平施工

社區保護力僅剩6成還在下滑 學者憂清明後疫情爆發

台南警察清明聚餐全面限制引反彈？方仰寧：不限家庭

北市抽驗清明應節食品 驚見豆干雙氧水超標

相關新聞

新竹「海之聲」被評最雷景點 海岸線沖刷流失嚴重

新竹市香山區「海之聲」過去為秘境景點，吸引遊客沿著長堤拍照取景，猶如踏上「通往天堂的道路」，但海岸線近年遭受颱風、海浪沖...

加強協尋失蹤人口 桃園首創「預防性」生物特徵建檔

隨著人口老化，失蹤人口數逐年上升。桃園市政府為強化協尋失蹤人口，去年起在當事人或家屬同意下，預先針對易走失的高風險族群的...

清明出遊 4／2上午6至12時幼獅及楊梅交流道高乘載管制

清明連假就在本周末，為舒緩掃墓人潮，楊梅警分局將加強交通疏導，4月2日早上7至12時楊梅區第五公墓至中山南路800巷口全...

油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

苗栗縣頭份市後花園的老崎古道今年桐花季節，頭份市公所4月23日辦理「2022頭份市桐花小旅行-花現茶香細路」，市長羅雪珠...

小學辦火警逃生宣導 桃園消防演舞台劇逗樂學童

火警逃生要從小紮根，桃園市消防局大林分隊今天在桃園區建德國小舉辦防災防火宣導活動，主打消防員親自演出話劇，藉此傳遞居家防...

桃園復旦人行陸橋橋面消失 今晚立柱樓梯拆除車輛改道

桃園市平鎮區復旦國小旁、環南路及廣平街口的復旦人行陸橋，在地使用30多年後，陸橋老舊超齡、使用率低，市府今天凌晨至早上進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。