清明出遊 4月2日上午6至12時幼獅及楊梅交流道高乘載管制
清明連假就在本周末，為舒緩掃墓人潮，楊梅警分局將加強交通疏導，4月2日早上7至12時楊梅區第五公墓至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入，並提供10至15分鐘1班的接駁專車，由中山南路800巷口至崇德納骨塔，參加春祭活動民眾可多加利用搭乘。
楊梅警分局針對清明連假期間加強楊梅區第五公墓（中山南路800巷）、富岡集義宗祠（新明街）、笨港公墓（台15線旁）及各宗祠祭祖等掃墓熱區交通疏導；4月2日早上7至12時楊梅區第五公墓至中山南路800巷口全線實施封閉，禁止一般車輛進入，並提供10至15分鐘1班的接駁專車，由中山南路800巷口至崇德納骨塔，參加春祭活動民眾可多加利用搭乘。
也為因應連假出遊潮，高公局將於4月2日上午6時至12時，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制。短程往返的民眾可多利用台1線及台31線等平面替代道路，長程旅途的民眾可利用台15線及台61線等替代道路。
而今年桃園龍德宮南巡遶境活動於4月2日晚間9時15分出發，沿台1線南下全程徒步行走，為避免影響連假期間交通，遶境車隊及信眾連假期間均利用夜間移動，請夜間用路人注意行車安全。
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