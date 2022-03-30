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油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所4月23日辦理「2022頭份市桐花小旅行-花現茶香細路」，市長羅雪珠等人今天邀民眾參加。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所4月23日辦理「2022頭份市桐花小旅行-花現茶香細路」，市長羅雪珠等人今天邀民眾參加。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市後花園的老崎古道今年桐花季節，頭份市公所4月23日辦理「2022頭份市桐花小旅行-花現茶香細路」，市長羅雪珠等人今天邀民眾參加，走進滿山遍野花開浪漫美麗，探尋茶鄉秘境，製茶體驗DIY

頭市後花園是賞油桐花勝境，羅雪珠等人表示，後花園除了老崎古道，還有山林間穿梭的小徑，楓林隧道、楓林吊橋等景點相互串連，及鹿廚坑步道、繞山花步道、尿磜仔古道、相思步道等，都歡迎遊客踏青賞花

市公所指出，4月23日桐花小旅行的老崎古道賞桐踏青遊，專業導覽人員帶隊，行程最後規畫體驗DIY，活動4月6日至17日報名，限額100人，報名費100元，送客製化「花現茶香杯墊組」。

民眾也可於4月15日至5月8日到頭份市5大步道賞花健行，參加「我在頭份古道，遇見桐花美景」活動，只要將古道及賞桐的照片上傳「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁，並完成指定留言，獲得按讚數最高的前20名，將可獲得500元禮券，活動相關資訊請見臉書「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁。

桐花 賞花 DIY

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