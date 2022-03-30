桃園復旦人行陸橋橋面消失 今晚立柱樓梯拆除車輛改道

桃園市平鎮區復旦國小旁、環南路及廣平街口的復旦人行陸橋，在地使用30多年後，陸橋老舊超齡、使用率低，市府今天凌晨至早上進行該陸橋第一階段陸橋主體完成拆除，橫亙環南路的陸橋橋面「消失」，平鎮區公所今天中午表示，第一階段復旦人行陸橋主體已完成拆除，今天晚上9時至明天清晨5時，第二階段進行陸橋樓梯及立柱拆除施工，周邊道路封閉，請行經車輛或用路人改道，避免延誤行程。

平鎮區公所表示，復旦人行陸橋因為橋齡過高、使用率過低、陸橋墩柱及階梯相連體積龐大，造成行車、民眾用路人視覺、行動影響，市府第一階段拆除該陸橋主體橋樑施工，至今天早上順利拆掉，白天恢復通行，今晚9時至明天清晨5時第二階段陸橋樓梯及立柱拆除施工，環南路（自民族路二段至育達路）全線封閉、復興街、廣平街（自廣德街至廣成街）雙向車道封閉，請用路人及汽機車依義交人員引導提早改道行駛，利用廣德街、廣成街及銜接育達路通行，避免影響行車不便。 桃園市平鎮區復旦人行陸橋今天凌晨至早上進行主體橋樑拆除施工，今晚進行第二階段橋墩拆除。記者曾增勳／攝影