快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園復旦人行陸橋橋面消失 今晚立柱樓梯拆除車輛改道

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市平鎮區復旦人行陸橋今天早上陸橋主體完成拆除「消失」，白天恢復通行。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區復旦人行陸橋今天早上陸橋主體完成拆除「消失」，白天恢復通行。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區復旦國小旁、環南路及廣平街口的復旦人行陸橋，在地使用30多年後，陸橋老舊超齡、使用率低，市府今天凌晨至早上進行該陸橋第一階段陸橋主體完成拆除，橫亙環南路的陸橋橋面「消失」，平鎮區公所今天中午表示，第一階段復旦人行陸橋主體已完成拆除，今天晚上9時至明天清晨5時，第二階段進行陸橋樓梯及立柱拆除施工，周邊道路封閉，請行經車輛或用路人改道，避免延誤行程。

平鎮區公所表示，復旦人行陸橋因為橋齡過高、使用率過低、陸橋墩柱及階梯相連體積龐大，造成行車、民眾用路人視覺、行動影響，市府第一階段拆除該陸橋主體橋樑施工，至今天早上順利拆掉，白天恢復通行，今晚9時至明天清晨5時第二階段陸橋樓梯及立柱拆除施工，環南路（自民族路二段至育達路）全線封閉、復興街、廣平街（自廣德街至廣成街）雙向車道封閉，請用路人及汽機車依義交人員引導提早改道行駛，利用廣德街、廣成街及銜接育達路通行，避免影響行車不便。

桃園市平鎮區復旦人行陸橋今天凌晨至早上進行主體橋樑拆除施工，今晚進行第二階段橋墩拆除。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區復旦人行陸橋今天凌晨至早上進行主體橋樑拆除施工，今晚進行第二階段橋墩拆除。記者曾增勳／攝影

桃園

延伸閱讀

加強協尋失蹤人口 桃園首創「預防性」生物特徵建檔

花十年育成桃園5號稻米 4月初插秧有效調節用水高峰期

農地違章超商桃園稱冠 陳椒華：難道鄭文燦睡著了

八大打第3劑公文還未來 桃園警查小吃店2男違規僅勸導

相關新聞

新竹「海之聲」被評最雷景點 海岸線沖刷流失嚴重

新竹市香山區「海之聲」過去為秘境景點，吸引遊客沿著長堤拍照取景，猶如踏上「通往天堂的道路」，但海岸線近年遭受颱風、海浪沖...

加強協尋失蹤人口 桃園首創「預防性」生物特徵建檔

隨著人口老化，失蹤人口數逐年上升。桃園市政府為強化協尋失蹤人口，去年起在當事人或家屬同意下，預先針對易走失的高風險族群的...

油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

苗栗縣頭份市後花園的老崎古道今年桐花季節，頭份市公所4月23日辦理「2022頭份市桐花小旅行-花現茶香細路」，市長羅雪珠...

小學辦火警逃生宣導 桃園消防演舞台劇逗樂學童

火警逃生要從小紮根，桃園市消防局大林分隊今天在桃園區建德國小舉辦防災防火宣導活動，主打消防員親自演出話劇，藉此傳遞居家防...

桃園復旦人行陸橋橋面消失 今晚立柱樓梯拆除車輛改道

桃園市平鎮區復旦國小旁、環南路及廣平街口的復旦人行陸橋，在地使用30多年後，陸橋老舊超齡、使用率低，市府今天凌晨至早上進...

農舍變員工宿舍 大享容器挨批違法占用農地

時代力量新竹縣議員參選人彭致豪在臉書踢爆，日前被指控非法施工引起爭議的大享容器公司，在竹北市蓮華段1005地號，以設置農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。