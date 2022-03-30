農舍變員工宿舍 大享容器挨批違法占用農地

時代力量新竹縣議員參選人彭致豪在臉書踢爆，日前被指控非法施工引起爭議的大享容器公司，在竹北市蓮華段1005地號，以設置農舍之名，實際作為移工宿舍使用，案經縣府會勘，該建物違反《區域計畫法》，恐吃上至少6萬元罰單，農業處表示，將請該公司陳述意見，後續依法辦理。

彭致豪指出，之前因陳情人檢舉指安興國小後方土地傳有大量噪音，疑似有違法生產玻璃情事，他向環保局及地政處確認，發現當地確有1間資源回收公司向環保局登記「廢棄品及容器資源回收使用」，負責將大享容器及其他公司生產的廢玻璃回收處理。

彭致豪說，正當了解噪音來源，以為一切沒有問題時，卻在比對地籍圖資時，意外發現一旁林業地與農牧用地間有1間奇怪的廠房，深入調查後發現那棟建築物竟是大享容器的員工宿舍，他向農業處舉報，農業處3月初現勘發現該處雖登記為農舍，但未作為農業經營使用，已違反《農業發展條例》及《區域計畫法》目的使用。

農業處表示，由於會勘時大享公司未派人到場說明，因此請該公司需在4月1日前提供書面意見或到縣府陳述意見，若逾期未到將依《農業發展條例》第69條及農業用地興建農舍辦法第15條第2項規定，移請地政處、工務處及稅務局依區域計畫法、建築法等規定處理。據了解，大享容器公司預計明日到縣府說明。

地政處表示，農舍違規使用，依據《區域計畫法》第21條規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

大享容器公司回應，該建物只是暫時當作移工宿舍，也解釋公司3、4年前原本準備在新埔義民廟附近一塊建地蓋宿舍，但因建地搞不定、施工廠商反映工人難找等因素，延宕至今，這段期間移工們沒地方住，所以才將他們暫時安頓在竹北，現在也積極在合法建地籌設員工宿舍。