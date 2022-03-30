快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農舍變員工宿舍 大享容器挨批違法占用農地

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
大享容器在竹北市蓮華段1005地號，原登記農舍之建物，被踢爆做為員工宿舍。圖／民眾提供
大享容器在竹北市蓮華段1005地號，原登記農舍之建物，被踢爆做為員工宿舍。圖／民眾提供

時代力量新竹縣議員參選人彭致豪在臉書踢爆，日前被指控非法施工引起爭議的大享容器公司，在竹北市蓮華段1005地號，以設置農舍之名，實際作為移工宿舍使用，案經縣府會勘，該建物違反《區域計畫法》，恐吃上至少6萬元罰單，農業處表示，將請該公司陳述意見，後續依法辦理。

彭致豪指出，之前因陳情人檢舉指安興國小後方土地傳有大量噪音，疑似有違法生產玻璃情事，他向環保局及地政處確認，發現當地確有1間資源回收公司向環保局登記「廢棄品及容器資源回收使用」，負責將大享容器及其他公司生產的廢玻璃回收處理。

彭致豪說，正當了解噪音來源，以為一切沒有問題時，卻在比對地籍圖資時，意外發現一旁林業地與農牧用地間有1間奇怪的廠房，深入調查後發現那棟建築物竟是大享容器的員工宿舍，他向農業處舉報，農業處3月初現勘發現該處雖登記為農舍，但未作為農業經營使用，已違反《農業發展條例》及《區域計畫法》目的使用。

農業處表示，由於會勘時大享公司未派人到場說明，因此請該公司需在4月1日前提供書面意見或到縣府陳述意見，若逾期未到將依《農業發展條例》第69條及農業用地興建農舍辦法第15條第2項規定，移請地政處、工務處及稅務局依區域計畫法、建築法等規定處理。據了解，大享容器公司預計明日到縣府說明。

地政處表示，農舍違規使用，依據《區域計畫法》第21條規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

大享容器公司回應，該建物只是暫時當作移工宿舍，也解釋公司3、4年前原本準備在新埔義民廟附近一塊建地蓋宿舍，但因建地搞不定、施工廠商反映工人難找等因素，延宕至今，這段期間移工們沒地方住，所以才將他們暫時安頓在竹北，現在也積極在合法建地籌設員工宿舍。

宿舍 農舍 移工

延伸閱讀

竹縣+2移工宿舍保全、國小女童確診 曾赴田季發爺等7處

南迴火車噪音影響社區 劉櫂豪求台鐵儘速改善

影／竹縣爆逾50例陽性 大潭電廠移工宿舍成群聚重點

共機擾台會勘我機噪音打臉蔡英文？綠議員：是針對噪音

相關新聞

新竹「海之聲」被評最雷景點 海岸線沖刷流失嚴重

新竹市香山區「海之聲」過去為秘境景點，吸引遊客沿著長堤拍照取景，猶如踏上「通往天堂的道路」，但海岸線近年遭受颱風、海浪沖...

加強協尋失蹤人口 桃園首創「預防性」生物特徵建檔

隨著人口老化，失蹤人口數逐年上升。桃園市政府為強化協尋失蹤人口，去年起在當事人或家屬同意下，預先針對易走失的高風險族群的...

油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

苗栗縣頭份市後花園的老崎古道今年桐花季節，頭份市公所4月23日辦理「2022頭份市桐花小旅行-花現茶香細路」，市長羅雪珠...

小學辦火警逃生宣導 桃園消防演舞台劇逗樂學童

火警逃生要從小紮根，桃園市消防局大林分隊今天在桃園區建德國小舉辦防災防火宣導活動，主打消防員親自演出話劇，藉此傳遞居家防...

桃園復旦人行陸橋橋面消失 今晚立柱樓梯拆除車輛改道

桃園市平鎮區復旦國小旁、環南路及廣平街口的復旦人行陸橋，在地使用30多年後，陸橋老舊超齡、使用率低，市府今天凌晨至早上進...

農舍變員工宿舍 大享容器挨批違法占用農地

時代力量新竹縣議員參選人彭致豪在臉書踢爆，日前被指控非法施工引起爭議的大享容器公司，在竹北市蓮華段1005地號，以設置農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。