物價直直漲 全民運動館工程追加3千萬 苗市公所難消受

物價波動超乎預期，苗栗縣政府、鄉鎮市公所多項重大工程受阻，備受期待的苗栗市全民健康館案，核定經費1億2000萬元，估算必須增加3000多萬元經費，市公所難以獨力消受，求助教育部，希望依比例增加補助。

苗栗市公所計畫在國立苗栗農工舊中正路校區，推動興建全民健康館，教育部體育署去年4月核定補助1億元，公所自籌2000萬元，工程預算陳報行政院公共工程委員會審查，認為共同性費用編列基準偏低，及物價波動超過預期，市公所委託專家學者審議最近出爐，估算必須增加3000多萬元。

市公所指出，公所今年總預算6億多元，全部吸收3000多萬元，將是沉重負擔，希望爭取教育部依比例補助，另，貓裏山公園風雨球場施設工程也有同樣困擾，客委會2年前核定補助2250萬元，公所自籌250萬元，今年1月先後2次流標，追加200多萬元，最近將上網招標。

此外，行政院長蘇貞昌允諾全額補助的頭份國中增設校舍工程，地方也相當注目，今天並無廠商投標而流標，縣府指出，這項工程中央核定補助1億2000多萬元，已經3次流標，縣府將請顧問公司審議工程預算書，檢討調整預算。

縣府指出，原物料、人工成本近來直直漲，影響縣內許多工程招標，影響推動進度，例如縣府因應長照2.0及相關業務推動需求，新建長照暨衛生教育大樓工程，經費被迫從原來6000萬遞增到7600萬，最終以9600萬才順利招標，才能於今年3月25日動工，預計380個日曆天完工。