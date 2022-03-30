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花十年育成桃園5號稻米 4月初插秧有效調節用水高峰期

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園5號稻米相近圓米。圖／楊志維提供
桃園5號稻米相近圓米。圖／楊志維提供

北部地區第1期稻作插秧時間落在2月底3月初，為避免1期的用水高峰，行政院農業委員會桃園區農業改良場花費10年育成的桃園5號，可至4月上旬再種下，加上生長時間較短，可有效節省農業灌溉用水。

桃園農改場花費10年時間將台農71號及高雄139號將2品種授粉，最終在2019年成功育成，並開始推廣北部農民可改種植桃園5號，避免用水高峰期大家搶水狀況。

桃園區農改場副研究員楊志維表示，普通的稻作約3月初就會陸續插秧，7月上旬收穫，而桃園5號則可等到4月初在陸續種下，最晚7月下旬收割完成，不會受生長期影響。

通常水稻1年會分做2期，1期作約在每年2月底3月初插秧、5月下旬抽穗、6月下旬、7月上旬收穫；2期作約在7 月底插秧、10月初抽穗、11月中旬收穫。

楊志維指出，桃園5號具有早熟性，及白米外觀心腹背白比例不受充實期高溫而增加特性，比其他水稻推廣品種更具優勢，目前推廣的主要區域為新竹新豐及湖口、桃園新屋及觀音等區域，約30公頃。

楊志維表示，2020及2021年於水資源競用區延後插秧試作，結果顯示，由3月上旬延後至4月上旬插秧桃園5號品種，其收穫時間均可於7月底前完成，每公頃產量平均約5600公斤，白堊質率平均為9.96%，符合CNS一等米標準。

楊志維說，桃園5號為梗稻，因此口感相近於一般的圓米，不過對於病蟲害的抵抗力相較低落，因此還是會在慣行栽培時適時用藥；今年與農水署石門管理處合作，規劃於新竹縣湖口鄉建立水稻桃園5號10公頃驗證場域，以活化調節灌溉用水技術及示範推廣。

桃園5號育成，可延後插秧避開1期用水高峰期。記者翁唯真／攝影
桃園5號育成，可延後插秧避開1期用水高峰期。記者翁唯真／攝影
行政院農業委員會桃園區農業改良場花費10年育成的桃園5號。圖／楊志維提供
行政院農業委員會桃園區農業改良場花費10年育成的桃園5號。圖／楊志維提供

桃園 新竹 農改場

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